泰國王室公布「特赦名單」慶泰王72歲誕辰　前總理戴克辛獲特赦

▲泰國前總理戴克辛獲得泰王特赦、其女兒貝東塔（右）則獲眾議院票選為新任總理。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國眾議院昨（16）日選出年僅37歲的為泰黨黨魁貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）做為新任總理，她是前總理戴克辛的幼女。此後，泰國皇家政府發布公告，指出泰國國王拉瑪十世為了慶祝誕辰（7月28日）宣布特赦，約有5萬名囚犯獲釋，其中便包括前總理戴克辛。

根據泰媒Thansettakij，泰國《皇家公報》今（17）日發布御賜大赦的皇家法令，慶祝泰王拉瑪十世今年7月28日誕辰，在一系列的特赦名單之中，便包括去年8月22日結束15年流亡、搭乘私人飛機返抵曼谷的戴克辛，戴克辛因為符合監管法令的第3條規定而允許獲釋，御赦令於公告發出的隔天生效。

戴克辛獲得泰王特赦，並能立即獲釋，無須等待至原定的8月31日刑期結束。司法部長Thawee Sodsong指出，戴克辛作為暫緩刑期的一員，是獲得特赦的受益者之一，已經立刻獲得釋放，成為無罪之人。

據悉，戴克辛去年8月22日結束15年流亡、搭乘私人飛機返抵曼谷後，便因涉貪等罪成立而被逮捕，宣判服刑8年。戴克辛服刑當天晚間因胸痛、高血壓、低血氧而由獄方送往曼谷警察綜合醫院，期間獲得泰王拉瑪十世減刑1年，今年2月18日更獲得假釋，在幼女貝東塔陪同下乘車離開醫院。

不過，由於戴克辛被指控曾於2015年在南韓首爾接受訪問時，發表冒犯泰國君主的言論，因此今年6月18日遭到泰國總檢察長辦公室起訴，目前仍面臨訴訟，一旦該條罪名成立，則恐怕得獲判最高15年有期徒刑。