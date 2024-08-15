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戴克辛么女貝東塔「將角逐泰國總理」！可能成家族第3位總理

▲▼戴克辛（Thaksin Shinawatra）的37歲么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴克辛（Thaksin Shinawatra）的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

泰國總理賽塔昨天遭憲法法庭解職，國會明天將選出新總理。以為泰黨為首的聯合政府今天決議推舉前總理戴克辛么女貝東塔擔任總理候選人；她若成功當選，將是家族內第3位總理。

賽塔（Srettha Thavisin）4月內閣改組時任命他的顧問皮奇（Pichit Chuenban）擔任總理辦公室部長，遭前參議員檢舉違反憲法中關於道德的規範。憲法法庭9位大法官14日下午以5票對4票裁定賽塔違憲，並解除他的總理職務。

國會眾議院議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）14日傍晚向所有眾議員發出通知，16日早上舉行會議選出新總理。

目前泰國眾議院共有493位眾議員，新總理必須獲得過半，也就是247票支持。以賽塔所屬為泰黨（Pheu Thai）為首的11黨聯合政府共有314席。

總理候選人必須是去年國會大選中已向選委會登記成為總理候選人的人選。

可能人選包括為泰黨黨魁貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）、為泰黨總理候選人猜卡盛（Chaikasem Nitisiri）、泰自豪黨（Bhumjaithai）黨魁及副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）及公民力量黨（Palang Pracharath）黨魁普拉威（Prawit Wongsuwon）。

▲▼泰國副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）。（圖／達志影像／美聯社）

賽塔遭解職後，一度傳出為泰黨將推舉猜卡盛擔任總理候選人。不過，猜卡盛已75歲高齡，且曾傳出有過健康疑慮，為泰黨的眾議員內部會議今天早上決定，推舉貝東塔擔任總理候選人，但這需要經過為泰黨中央委員會同意；為泰黨中央委員會下午開會，決定為貝東塔背書。

如果貝東塔明天順利當選泰國第31任總理，將是她家族中第3位總理。貝東塔的父親戴克辛（Thaksin Shinawatra）和姑姑盈拉（Yingluck Shinawatra）都曾擔任總理，且都被迫流亡海外；戴克辛去年已回到泰國，他被控貪污罪目前正在假釋中。

民族報（The Nation）引述不具名的議員消息指出，37歲的貝東塔年輕健康，且猜卡盛擔任檢察總長時，曾在一起和戴克辛有關的貪污案中，指示公訴檢察官不要起訴時任戴克辛律師的皮奇。議員擔心，猜卡盛若擔任總理，恐怕也會被告上憲法法庭。

原先呼聲頗高的阿努廷早上已公開表示，泰自豪黨會支持為泰黨候選人。他表示，聯盟不會支持任何想要修改俗稱「冒犯君主罪」，即刑法112條的政黨候選人。

前身為前進黨（Move Forward）的人民黨（People's Party）黨魁納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）表示，人民黨依舊會擔任國會最大在野黨的角色，不會支持聯合政府提出的人選。

泰國內閣4月底小幅改組，賽塔任命皮奇擔任總理辦公室部長。

皮奇在2008年以律師身分，在一起有爭議的土地收購案中代表戴克辛。皮奇被認為把200萬泰銖（約新台幣185萬元）裝在零食盒中，送給當時審理案件的法官，試圖賄賂。

儘管皮奇表示他不知道盒子裡裝了什麼，但法官認為，皮奇是送零食盒的人，應該知道裡面裝什麼。最後皮奇被判處6個月有期徒刑。

40位泰國前參議員認為，賽塔和皮奇違反憲法中關於內閣部長的道德規範，5月中旬向憲法法庭請願，要求法庭裁定賽塔和皮奇是否適任。皮奇在法庭受理此案前就已請辭。

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