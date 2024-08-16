川普造勢加裝「防彈玻璃」防暗殺　特勤局批准比照總統規格

▲美國前總統川普7月13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普7月13日在賓州巴特勒出席造勢演說時，慘遭20歲白人男性槍擊，導致右耳爆血；事後，競選團隊暫停露天集會。如今，負責執行維安工作的特勤局批准一項新的安全計畫，透過允許在舞台上設置防彈玻璃，來保護川普的人身安全。

根據美媒《華盛頓郵報》，川普自從經歷造勢暗殺後，便未曾在戶外競選活動中出現，這一起維安疏失被外界認為是近40年以來特勤局最為嚴重的維安失敗。對此，美國特勤局證實，未來特勤局將在總統候選人競選活動的安全規劃中做出重大改變，透過安裝防彈玻璃包圍川普，保護川普的人身安全。

過去以來，這種防彈玻璃通常只能被允許在必要時提供給現任總統、副總統，由國防部組織和協調額外的安全保護層，來協助防護國家兩位最高領導人的安全。特勤局官員強調，如果現任副總統、代表民主黨參選總統的賀錦麗有相關需求，也能提供此類保護。

該名特勤局官員解釋，雖然目前國防部與特勤局在總統大選以前合作，加強維護現任總統、副總統的安全，然而其並無義務去保護總統候選人的安全。另外，比起戶外造勢，特勤局通常更希望總統、副總統能夠在室內進行活動，從而減少對於防彈玻璃的需求。

該名特勤局官員表示，這種防彈玻璃必須透過卡車、貨車運送，「為了能夠更好地保護川普，特勤局已經開始在（美國）全國各地不同地點安置防彈玻璃儲藏室，政府人員可以在川普的競選活動中，輕鬆取得這些玻璃。」

該名官員也透露，特勤局增加了過去以來不會提供給總統候選人的安全防護技術和相關資產。不過，該名官員拒絕詳細透露使用何種技術。報導指出，這些防偽安全的技術與措施可能包括使用無人機。

另外，川普競選團隊的幕僚向《華盛頓郵報》透露，其實川普希望能夠至少再度舉行一次戶外競選集會，其中包括在賓州巴特勒舉行的集會，不過最終日期仍尚未確定。一名顧問表示，川普經歷暗殺以後已經明確表態，若現場沒有安裝防彈玻璃，那他就不會想要外出。