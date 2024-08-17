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鬼月中元節狂歡不打烊　「虎尾中元文化祭」水槍、電音共舞

▲2024虎尾中元文化祭「虎尾中元超夏趴」於熱鬧登場，展開一連兩天的精彩活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2024虎尾中元文化祭「虎尾中元超夏趴」於熱鬧登場，展開一連兩天的精彩活動。（圖／虎尾鎮公所提供，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024虎尾中元文化祭主場活動-虎尾中元超夏趴」於昨（17）日在虎尾圓環停車場熱鬧登場，一連兩天的活動內容有樂團演唱、水槍大戰、巨大泡泡池、兒童狂歡氣墊、搖滾電音秀、藝人演唱晚會以及素還真璀璨光影秀展演，縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘、民代會主席陳明聖邀請民眾一起來虎尾圓環同樂。

虎尾鎮長林嘉弘表示，虎尾中元文化祭活動已辦理多年，今年我們營造各種歡樂的氛圍並以中元節及夏天為主題規劃活動，結合虎尾的在地特色及產業，希望能給參與的民眾帶來一個難忘的體驗。不僅能夠感受傳統的文化帶給我們的新啟發，更能深入瞭解虎尾鎮的獨特之處。讓我們共同度過一個充滿歡笑和別具意義的中元節。

▲2024虎尾中元文化祭「虎尾中元超夏趴」於熱鬧登場，展開一連兩天的精彩活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮公所說明，「2024虎尾中元文化祭主場活動-虎尾中元超夏趴」兩天活動分別以「水」、「樂」為主軸呈現；8月17日規劃「狂歡電音之夜」現場有DJ及歐嗨喲舞團炒熱氣氛外，更有「虎哩水水趣味競賽」報名的民眾在現場盡情玩水、競賽拿獎金；8月18日規劃「中元狂歡音樂會」邀請原民創作戰將-曾瑋中、全球巨星-陳孟賢、超級紅人榜-許志豪、台語歌后-向蕙玲帶來精采演出，帶領現場民眾一同狂歡。

▲2024虎尾中元文化祭「虎尾中元超夏趴」於熱鬧登場，展開一連兩天的精彩活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2024虎尾中元文化祭「虎尾中元超夏趴」於熱鬧登場，展開一連兩天的精彩活動。（圖／虎尾鎮公所提供）

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