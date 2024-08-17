防落軌出招「台鐵員工得跟異樣旅客閒聊」　挨批要兼張老師？

▲日前台鐵自強號駛進苗栗站時，一女子突然落軌發生死傷事故。（資料圖／記者楊永盛翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵落軌死傷事故頻傳，光8月不到半個月就發生3起，為防止落軌事件，傳出台鐵各車站被要求發現「有疑慮」旅客可閒聊幾句，察覺影響行車意圖要通報路警，遭質疑「第一線還要兼當張老師？」台鐵表示，主動趨前關心、安撫或通報路警可防止不幸發生，絕非擔任保母或張老師諮詢。

台鐵近來頻傳死傷事故，光8月份短短2周內就發生3起，包括8月2日苗栗站有旅客落軌，被自強號撞擊；8月11日松山站也有旅客落軌，遭進站區間車撞上；8月13日板橋站再發生旅客落軌，自強號剎車不及也造成死傷事故。

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近來傳出因民眾月台落軌事件頻增，鐵路警察除加強月台巡守外，也建議台鐵轉知員工加強注意月台動態，防制意外發生。台鐵也要求各車站注意月台上旅客動向，若有疑慮，可閒聊幾句，若已有影響行車意圖時，即刻通知鐵路警察。

▲為防制落軌，台鐵車站員工被要求與有疑慮或異樣旅客閒聊，確認是否有影響行車意圖。（圖／讀者提供）

臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」也揭露台鐵內部簡訊，質疑「現在第一線還要兼當張老師？太閒還是保母化？」該措施也引起網友熱議：「閒聊幾句要聊什麼？」、「為了關懷旅客，列車監視有狀況，是不是站員又要倒霉？我寧可專心做好列車監視，況且最近行調一直有問題」、「台鐵是全聯嗎？請支援心理輔導」。

對此，台鐵公司表示，台鐵月台值勤人員，包括行車運轉及旅客嚮導人員，均負維護旅客及行車安全之責，值勤時如在月台遇舉止異常或行為焦慮人士，主動趨前表達關心，安撫情緒，或通報路警協處，即可防止不幸事件發生，絕非擔任保母或張老師諮詢，台鐵全體員工也都會以安全為己任，概無疑慮。

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