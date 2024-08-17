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防落軌出招「台鐵員工得跟異樣旅客閒聊」　挨批要兼張老師？

▲台鐵自強號駛進苗栗站時，一女子突然落軌被輾壓當場慘死。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲日前台鐵自強號駛進苗栗站時，一女子突然落軌發生死傷事故。（資料圖／記者楊永盛翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵落軌死傷事故頻傳，光8月不到半個月就發生3起，為防止落軌事件，傳出台鐵各車站被要求發現「有疑慮」旅客可閒聊幾句，察覺影響行車意圖要通報路警，遭質疑「第一線還要兼當張老師？」台鐵表示，主動趨前關心、安撫或通報路警可防止不幸發生，絕非擔任保母或張老師諮詢。

台鐵近來頻傳死傷事故，光8月份短短2周內就發生3起，包括8月2日苗栗站有旅客落軌，被自強號撞擊；8月11日松山站也有旅客落軌，遭進站區間車撞上；8月13日板橋站再發生旅客落軌，自強號剎車不及也造成死傷事故。

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近來傳出因民眾月台落軌事件頻增，鐵路警察除加強月台巡守外，也建議台鐵轉知員工加強注意月台動態，防制意外發生。台鐵也要求各車站注意月台上旅客動向，若有疑慮，可閒聊幾句，若已有影響行車意圖時，即刻通知鐵路警察。

▲▼為防制落軌事件，台鐵車站員工被要求與有疑慮或異樣旅客聊天確認是否有影響行車意圖。（圖／讀者提供）

▲為防制落軌，台鐵車站員工被要求與有疑慮或異樣旅客閒聊，確認是否有影響行車意圖。（圖／讀者提供）

臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」也揭露台鐵內部簡訊，質疑「現在第一線還要兼當張老師？太閒還是保母化？」該措施也引起網友熱議：「閒聊幾句要聊什麼？」、「為了關懷旅客，列車監視有狀況，是不是站員又要倒霉？我寧可專心做好列車監視，況且最近行調一直有問題」、「台鐵是全聯嗎？請支援心理輔導」。

對此，台鐵公司表示，台鐵月台值勤人員，包括行車運轉及旅客嚮導人員，均負維護旅客及行車安全之責，值勤時如在月台遇舉止異常或行為焦慮人士，主動趨前表達關心，安撫情緒，或通報路警協處，即可防止不幸事件發生，絕非擔任保母或張老師諮詢，台鐵全體員工也都會以安全為己任，概無疑慮。

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