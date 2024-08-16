快訊／花蓮連3震「台鐵10路段降速慢行」　列車延誤

▲受地震影響，台鐵降速慢行。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

花蓮今(16日)上午短短7分鐘內連3震，其中上午7時35分發生規模6.3地震，台鐵瑞穗=崇德、宜蘭=南澳、蘇澳=蘇澳新、花壇=斗南、台東=瑞穗、崇德=南澳、宜蘭=八堵、基隆=竹南=花壇、斗南=台南、九曲堂=南州等路段降速慢行，列車將有延誤。

台鐵公司表示，今上午7時35分在花蓮縣政府東南方34.2公里發生芮氏規模6.3地震，光復、花蓮、蘇澳新、二水各4級，瑞穗=崇德、宜蘭=南澳、蘇澳=蘇澳新、花壇=斗南間按4級地震規定辦理。

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根據台鐵規定，若地震發生震度4級，震後首趟列車必須以時速30里慢行，第二趟列車起，提速至60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，將恢復原速度行駛。

此外，關山、南澳、玉里、礁溪、新竹、宜蘭、南港、苗栗、後龍、豐原、斗六、嘉義、彰化、池上、台中、三義、善化、七堵、樹林、桃園、屏東震度各3級，台東=瑞穗、崇德=南澳、宜蘭=八堵、基隆=竹南(山、海線)=花壇、斗南=台南、九曲堂=南州間各按3級地震規定辦理。

台鐵公司規定，若遇震度3級區域，第一趟列車，須以時速60公里慢行，檢視路線無異狀後，第二趟列車起恢復原速行駛。