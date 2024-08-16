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台南守護行人安全提升用路安全　整體交通死亡事故降幅約2成

▲台南市道安團隊守護交通安全不遺餘力，戮力改善用路環境，2024年截至8月9日A1死亡車禍89人，較去年同期減少21人，整體交通死亡事故降幅約2成。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市道安團隊守護交通安全不遺餘力，戮力改善用路環境，2024年截至8月9日A1死亡車禍89人，較去年同期減少21人，整體交通死亡事故降幅約2成。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市道安團隊守護交通安全不遺餘力，戮力改善用路環境，交通局王銘德局長表示，1-5月期間30日死亡人數104人，較去年同期減少20人，2024年截至8月9日A1死亡車禍89人，較去年同期減少21人，整體交通死亡事故降幅約2成。

交通局指出，其中行人A1死亡車禍事故共計11人，台南市道安團隊將持續針對肇事路口的交通工程、防禦駕駛觀念、安全宣導教育、交通執法等加強行人事故防制作為。

交通局長王銘德表示，8月5日不幸發生1件高齡行人A1交通事故，經查發生在佳里區延平路與平等街口，因小客車左轉彎未禮讓行人所致，市府團隊已完成現地會勘，綜整評估後將採時間區隔及空間區隔兩方向來優化交通工程設施。亦即於路口增設行人專用號誌並實施行人早開運作等時間分隔措施降低人車衝突機率。並於路口配置行車導引標線、退縮延平路原行人穿越道線及繪設機慢車停等區、平等街增繪行人穿越道線，利用空間分隔措施減少轉向車流與行人衝突。

另駕駛人未停讓行人部分亦由警察局舉發在案，市府道安團隊將持續透過交通3E策略，於執法、工程與教育宣導多管齊下落實各項防制作為，並跨局處群策群力擴大交通事故防制力道，積極守護市民朋友的生命財產安全。

交通局長王銘德指出，行人為道路相對弱勢用路人，也因缺乏足夠的安全防護設施，以及車輛視野死角及反應時間等影響，使其事故面臨較高的死傷風險，台南市政府2023年以「人本交通」為出發點推動「百大路口安全行動」，保障行人和弱勢用路人的權益。2024年更爭取中央補助「人本交通改善計畫」及「永續提升行人安全計畫」，規劃增設行專用時相50處、行人號誌綠燈早開150處、標線型人行道15處、行人庇護島18處、行穿線退縮24處、綠底行穿線5處，積極改善道路環境。

市府將持續依循「行人交通安全設施條例」推動重點，完善路口行人交通安全設施及改善行人空間欠缺或不足問題，並持續落實道路障礙物排除及設置友善行人示範區，盡可能避免行人暴露於交通事故風險，提供行人安全及足夠的時間通過路口，同時讓行人有安全等待通行的庇護空間。

交通局長王銘德表示，為保障用路人安全與端正用路人行車安全觀念，除透過民政、衛福、宮廟等多元管道深入社區鄰里持續加強宣導路口禮讓行人、及傳達正確行人交通安全觀念外，警察局也持續規劃勤務精準執法，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開」、「人行道違規(臨時)停車」、「道路障礙」等4大項目執法取締，在學校、交通運輸場站、公園或賣場等行人密集路口建置「路口未禮讓行人」科技執法設備，針對交通事故案件如有車輛未停讓行人違規駕駛行為，皆落實肇事舉發，也呼籲市民朋友保有「行車有禮，禮讓行人」的正確停讓觀念，共同讓尊重與禮讓行人成為日常習慣，守護自身及他人用路安全。

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