中秋疏運車票今開搶　雙鐵賣出24.5萬張票

▲台鐵中秋疏運加開66班加班車。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

中秋節將至，雖今年沒有連假，但中秋節為周二，民眾周一請假就可連休4天。台鐵和高鐵今天（16日）凌晨起開賣車票，台鐵公司統計，截至今上午9時，已售出10.2萬張車票，熱門自強號僅剩零星座位，高鐵則已售出14.3萬張票，雙鐵共賣出24.5萬張票。

高鐵中秋疏運期間加開136班加班車，今天凌晨起開賣，高鐵公司表示，高鐵中秋疏運（9月13日到9月18日）期間，截至今上午11時已賣出14萬3千餘張車票。

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台鐵中秋疏運期間則加開66班列車，中秋疏運車票今天凌晨起開賣，根據台鐵統計，截至今上午9時止，總計完成6萬8,454筆、10萬2,616張訂票。台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，請務必於2日內付款購票，逾期未付款之車票，將於8月18日上午9時重新釋出。

根據台鐵統計，截至今上午9時，東部幹線車票台北往花蓮、台東方向，9月13日18時到20時間長途自強號尚餘零星座位；其他時段及中、短途均有座位；台東、花蓮往台北方向，9月15日至17日長途自強號各時段尚有餘位。

西部幹線車票預訂，台北往高雄方向，上午9月13日17時以後長途自強號僅餘零星座位；其他時段及中、短途均有座位；高雄往台北方向，9月15日上午9時以後長途自強號尚餘零星座位；其他時段及中、短途均有座位。

南迴線車票預訂，高雄往台東方向、台東往高雄方向，9月13日至15日長途各時段自強號均尚有餘位。

台鐵也提醒，9月13、17日加開實名制列車，將於8月17日零時起開放身分證U、V及設籍花東縣民及上開兩者之配偶與直系血親一親等之民眾預訂車票。