提升清潔品質　台東縣環保局舉辦公廁清掃講習

▲台東縣環保局舉辦公廁清掃講習。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

公廁潔淨品質攸關城市的形象，也是一個城市生活水準與進步的重要指標，為提升清潔人員對公共廁所衛生的重視，台東縣環境保護局14日舉辦「重塑廁所清潔、再現職人精神」講習課程，邀集台東縣內公廁管理單位共計35位人員參與學習，並特別邀請家適美居家清潔公司前來分享經驗，環保局期許透過此次分享，能提升大家對公廁環境衛生的重要性，並更加了解如何有效維護公廁清潔的方法。

台東縣政府表示，暑假期間台東是觀光旅遊的熱門地點，尤其熱氣球嘉年華更是盛名遠播，每年都吸引百萬球迷人潮前來欣賞，為了在這觀光熱潮期間維持乾淨友善的公廁環境，環保局積極與縣內各公廁管理單位合作，努力維護公廁的整潔及環境衛生，希望提供民眾一個「不髒、不濕、不臭」的公廁環境，同時也呼籲民眾落實如廁禮儀，保持乾淨的環境給下一個人使用、體恤公廁維護人員打掃的辛勞。

台東縣環保局指出，此次講習課程邀請家適美居家清潔公司進行分享，該公司在全台各地均有針對公廁清潔維護的豐富經驗，並曾擔任新北市公廁健檢輔導團的稽核專家，擁有相當豐富的經驗，講習課程包含「公廁清掃步驟教學」、「公廁周圍環境應注意事項」、「公廁清掃工具挑選使用」等內容，傳達正確良好的公廁清掃方式，以及依髒污屬性使用不同的清潔劑或工具清潔，期許參與此次講習課程的夥伴，對於公廁維護應有作為有更深入的了解及反思，提升作業效率及品質。

環保局進一步說明，今年規劃辦理兩場次公廁清掃學習活動，希望透過專業清潔團隊的指導與講授下，讓優良廁所文化與清潔技巧能全面紮根，共同營造乾淨優質的台東生活環境。環保局也呼籲，公廁整潔及環境品質的維護，除了管理單位的維護，更需要公廁使用者落實良好的如廁禮儀，共同努力維護公廁環境品質，讓台東公廁環境更加美好。