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打造台東為國際級旅遊城市　饒慶鈴獲頒2024智慧城市卓越貢獻獎

▲台東縣長饒慶鈴獲頒2024智慧城市卓越貢獻獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴獲頒2024智慧城市卓越貢獻獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣近年推動科技與創新融入觀光，提升觀光服務品質，台東縣長饒慶鈴榮獲「2024智慧城市卓越貢獻獎」智慧觀光獎項，並於15日前往台北親自出席頒獎典禮。饒慶鈴感謝主辦單位對於臺東推動智慧觀光城市的肯定，臺東縣近幾年來運用智慧科技提升觀光服務品質，例如智慧派車、觀光即時影像、以及遠距醫療加上5G緊急救護，確保遊客和居民生命安全等倍受好評；另也強調縣府將持續在各面向推出智慧解決方案，將台東打造為智慧、便利且充滿魅力的國際旅遊城市。

饒慶鈴近年推動「慢經濟」政策，以開放、整合、創新的理念將智慧城市引入台東，推動地方數位轉型，將縣政資訊結合科技應用，建立全台唯一可跨縣市金幣交換的機制，將數位點數合作推展到雲林及花蓮等外縣市；在面對COVID-19疫情與地震衝擊時，台東更借助智慧城市創新科技，跨部門整合提供即時旅遊資訊、強化服務韌性，成功保持觀光旅遊的競爭力和韌性。

台東縣政府近年運用多項創新技術，打造出安全便捷且充滿創意的旅遊體驗，包括在熱門景點如池上天堂路、金崙大橋、華源曙光觀景台、富岡漁港、杉原灣、富山、金樽、南橫埡口等處，以及期間限定的鹿野高台熱氣球嘉年華等地，設置4K觀光即時影像服務，打破時間與空間限制，讓全球民眾都能觀賞臺東美景；推出TTGO在地交通接駁服務，不限共乘、可鄰近鄉鎮接駁，補足偏鄉交通最後一哩路；更透過5G技術與救護車結合，提高搶救的精準度與效率，增強旅客的安全感。

饒慶鈴說，縣府持續打造「慢遊」、「慢食」、「慢生活」等優質有品味的觀光資源，以專屬於台東的生活哲學，讓台東這片土地成為台灣最受歡迎、以及全球最好客的城市之一。此次獲獎不僅是對台東縣智慧運用的成效給予高度肯定，也是縣府團隊多年努力的成果。未來，縣府將繼續推動更多創新方案，致力於提升旅客體驗，打造台東成為觀光旅遊的國際城市，激勵更多地方積極參與智慧城市的創新探索。

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