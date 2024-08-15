「自然醒慢活祭」產業媒合平台開幕　打響身心靈休閒美學品牌

▲「自然醒慢活祭」產業媒合平台開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府近年舉辦「自然醒慢活祭」，吸引各地民眾來臺東放鬆心情、享受生活的慢節奏，並於15日舉行產業媒合平台開幕茶會，台東縣長饒慶鈴表示，藉此平台除了串聯臺東療癒師資及產業資源外，也開放相關領域申請使用場地，期待未來持續結合國內外身心靈領域師資及地方社區、藝術文化、在地旅宿等領域，讓更多民眾感受到臺東無以取代的自然環境療癒能量。

活動分養全台唯一身心靈休閒美學品牌「自然醒慢活祭」的故事，並於現場舉辦「花藝淨心」、「銅鑼浴」及「頌缽聲波」等療癒體驗，透過地方療癒講師的引導，讓貴賓們沉浸在靜謐放鬆的氛圍中，深刻體驗臺東療癒人心的力量。

饒慶鈴表示，「自然醒慢活祭」自2021年創辦至今，迄2024年6月底共舉辦160場次活動，總計超過300位身心靈領域師資與演出團隊、串聯近百個地方社區及產業單位、超過35,000人次參與。完整運用臺東天然資源舉辦瑜珈、靜心冥想、聲波療癒、飲食療癒、芳香療癒、肢體療癒、藝術療癒等各類型沉浸式體驗活動，不僅呼應全球自然療癒熱潮，也為臺東串聯出珍貴的身心靈療癒地圖。

位於寶町藝文中心日式建築群的「自然醒慢活祭」產業媒合平台，同時肩負著打造台東身心靈產業基地的使命，除了串聯台東療癒師資及產業資源外，也開放相關領域申請使用場地，包括公益活動、師資培力、藝文展演、講座、讀書會等推動身心靈療癒產業相關的活動，皆可提出場地申請。期待未來持續串聯國內外身心靈領域師資及地方社區、藝術文化、在地旅宿等領域，讓更多民眾感受到台東無以取代的自然環境療癒能量。