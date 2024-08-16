毛畯珅侵犯6女童！重判28年理由曝　犯224罪...性侵猥褻還逼拍片

▲幼兒園狼師毛畯珅涉嫌性侵6女童，一審重判28年，毛戒護出庭聆判。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、郭玗潔／台北報導

幼兒園狼師毛畯珅先前在母親經營的幼兒園擔任幼保員，但卻在短短2年間染指多名年幼女童，並持有多達600部幼童性影像。全案爆發後毛畯珅被羈押至今，台北地方法院今(16日)就第一波、性侵6童部分宣判。法官認為毛畯珅家境及學識良好，又具幼保專業背景，卻為滿足性慾戕害6名幼童，犯後態度相當惡劣，認定毛犯對未滿14歲女子犯強制性交罪等224罪、合併判刑28年。

毛畯珅出身幼教世家，本身畢業於大學社工系，2021年3月起在母親於北市信義區經營的幼兒園中擔任教保員，不料毛竟藉職務之便猥褻、甚至性侵女童，2022年間雖遭女童家長檢舉妨害性自主，但一度因只有1名女童指述，加上證據不足獲不起訴處分，直到2023年7月，一名女童反映遭毛男碰觸私處，家長震驚之餘報案，全案才曝光。

據查，毛畯珅於2022年7月11日至112年7月10日間，在其所任職的台北市信義區私立幼兒園內，對當時未滿7歲的6名幼童伸出魔掌。台北地院傳訊證人即被害人、被害人父母、幼兒園老師、專家證人即心理諮商師，及勘驗被害人父母所拍攝被害人揭露本案的對話錄影、幼兒園內監視錄影畫面、被告另案遭搜索扣得之兒童性影像檔案，並稽核被害人之驗傷單、心理諮商報告等事證，判定毛畯珅不僅對6名幼童強制性交、強制猥褻，還違反對方意願拍攝性影像。

▲法官認定毛畯珅對6女童犯下224罪，重判他28年徒刑。（圖／翻攝台北地方法院新聞資料）

台北地院審酌毛畯珅家境及學識均良好，且具幼兒保育之專業知識背景，深知有幼童於學齡前身心發展健康之重要性，明知本案被害人均屬未滿7歲，並無同意或拒絕之性自主能力，竟為滿足自己之性欲犯案，時間長達1年之久、被害人數眾多，犯罪情狀惡性重大，且各被害人造成身心創傷甚鉅，犯後態度相當惡劣。

台北地院判定，毛畯珅共侵犯6童，對其中3童犯下11項加重強制性交罪，各處10年徒刑。又對其中4名幼童，犯下207項加重強制猥褻罪，各處5到5年半徒刑，另對4名幼童犯下6項違反意願使兒童被拍攝性影像罪，各處9到12年徒刑。共犯224罪，合併判刑28年。可上訴。