毒駕碰前車「肇逃還撞警車」　車上搜出電子毒菸...桃園男慘了

▲潘姓男子發生車禍肇逃，遇警車攔查竟以車衝撞。（圖／中壢警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

34歲潘姓男子今日(16日)凌晨與一輛自小客發生車禍後肇事逃逸，警方獲報後迅速通知線上警網攔查，約10分許發現潘男車輛，不料潘男竟加速衝撞警車，員警立即衝上，當場強力破窗開啟車門將潘嫌逮捕，於車內查扣疑似摻有卡西酮成分的電子煙煙油，警方不排除潘男有毒駕可能，並因而導致追撞前車。

警方調查，潘男於16日1時許，駕駛自小客車沿桃園市中壢區普義路往環北路方向直行時，追撞前方由25歲范男所駕駛之車輛，范男因突如其來的撞擊，導致身體撞向方向盤而受傷。

▲▼員警當場以強制力破窗開啟車門將潘嫌逮捕，並於車內查扣疑似摻有卡西酮成分的電子煙煙油。（圖／中壢警分局提供）

潘男發生交通事故後，未停留現場逕自駕車逃逸，但因車頭及大燈破損，於1時10分即由中壢分局中壢派出所巡邏員警在中正路與中豐路口發現該部車輛予以攔停，未料，潘男為求逃逸竟與警車碰撞，員警當場以強制力破窗開啟車門將潘嫌逮捕，並於車內查扣疑似摻有卡西酮成分的電子煙煙油，不排除有毒駕可能。訊後依妨害公務、公共危險、毒品危害防制條例及肇事逃逸等案移送桃園地檢署偵辦。