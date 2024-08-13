保時捷哥撞女騎士！撂話「不必報警」跑了　心虛返回：剛有急事

▲張男駕駛保時捷撞擊正在停等紅燈的女騎士，下秒卻落跑，過陣子才返回現場。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市一名張男近日駕駛保時捷休旅車行經北屯區，不明原因撞擊前方正在停等紅燈的黃姓女騎士，導致黃女重摔。不料，張男在案發後直接駕車落跑，過一陣子後疑似心虛返回現場，向警方稱「剛剛有急事」，但遭撞黃女不滿，提出過失傷害告訴，警方依肇逃送辦。

第五警分局說，該案發生在7月30日，張男沿著北屯區后庄路直行，撞擊前方正在停等紅燈的黃姓女騎士。黃女在事發後立刻報警，結果警方到場時，卻只剩下黃女在場，黃女稱對方要自己牽去修車即可，不必報警，還趁其不注意，偷偷駕車駛離，所幸有好心民眾記下車牌號碼，讓警方能依此找人。

正當員警處理事故現場以及找尋監視器時，張男突然駕車返回，並稱事發當下就有意願要賠償，才要黃女先去機車行估價，並非肇逃，僅是有急事，事後心裡覺得不妥才又趕返現場。

儘管張男趕回現場，但黃女不滿張男態度，決定提出過失傷害告訴。另，警方依刑法第185條肇事逃逸罪函送台中地檢偵辦。

警方提醒，發生交通事故時，應立即停車並報警處理，千萬不可在未取得對方同意的情況下擅自離去。駕駛人切勿心存僥倖，遵守法律程序不僅是對他人的尊重，也是保護自己免受法律責任追究的關鍵。