新北檳榔西施追撞等紅燈情侶　見警慌了...被搜出吸食器

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區日前發生一起機車停等紅燈，遭毒駕女騎士追撞事故。當時正準備返家的一對情侶，騎車行經板橋溪城、金門街口時，在停等紅燈時，遭後方騎機車的檳榔西施撞上，雙方紛紛倒地，警方獲報抵達，發現撞人的檳榔西施神色慌張地收拾物品，警員在車廂內發現毒品吸食器，並依法帶回偵辦。

▲蔡女吸毒後騎車返家，恍神撞上停紅燈的情侶。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，從事檳榔西施的48歲蔡姓女子，前天（2日）晚間11時許，從檳榔攤下班後，騎機車準備返回樹林住處。沿著板橋溪城路行駛，行經金門街369巷口時，疑似毒品提神效果已過，出現恍神的情況，一頭撞上前方騎機車停等紅燈的23歲簡姓男子，後座的女友當下也被撞翻倒地。

▲警方抵達處理事故，蔡女卻慌張收拾物品，引起警員懷疑。（圖／記者陸運陞翻攝）

簡男被撞後，連忙起身查看女友情況，並不斷質問蔡女為何撞上，蔡女連忙道歉，但警方獲報抵達，蔡女卻不發一語，低頭收拾車上散落的物品，警員察覺有異，幫忙蔡女扶起機車時，赫然在車廂內發現安非他命吸食器，蔡女坦承，剛吸完毒想快回家休息，一時恍神之下撞上。詢後，警方依毒品罪及公共危險罪將其移送偵辦。

▲警員在蔡女車廂內搜出安非他命吸食器。（圖／記者陸運陞翻攝）