撞毀路邊3機車裝沒事秒快閃　警揪2肇逃駛駛最高罰3千

▲▼自小客車撞毀路邊3輛機車裝沒事離開，警方揪出肇逃者最高罰3千元。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

別以為不小心撞毀停在路邊的機車，悄悄離開就沒人發覺。台中市警察局第五分局日前受理3輛無辜被擦撞的機車車主報案，警方調閱路口監視器順利查出肇事的2輛自小客車車主，2人都坦承擦撞，但見四下無人，心存僥倖而駛離，結果還是被查出，2人除開單1000元至3000元罰鍰外，還要吊扣駕照1至3個月，因小失大。

26歲胡姓男子日前晚間將機車停在北屯區陳平路上，未料隔天取車時，發現愛車傷痕累累。警方獲報到場，透過附近店家及路口監視器，鎖定一輛紅色自小客車，並循線找出肇事的50歲柯姓女子。

柯女坦承當晚路邊停車時，不慎撞倒胡男的機車，柯女將機車扶起後，認為並未受損，於是沒有報警或留下聯絡方式便駛離現場。

30歲陳姓男子將機車停放在松竹火車站附近的停車格後，便到附近訪友，3小時後返回，發現機車車尾有撞擊痕跡，警方獲報到場發現隔壁的機車也被撞到，便聯繫車主33歲蔡姓女子前來確認，2名車主對於愛車無故受損十分氣憤。

警方調閱監視器，不到1小時就找出肇事的藍色小貨車。45歲的林姓駕駛供稱，他當時因彎腰撿拾掉落的物品，不慎偏離車道擦撞路旁機車，由於四下無人，直接離開。

警方呼籲，發生車禍後，不論有無人員受傷，都應留在現場處理。否則，依情節的嚴重性，輕則面臨罰單，重則可能觸法。警訊後，將柯女、林男依道路交通管理處罰條例第62條規定，除處1000元至3000元罰鍰外，還要吊扣駕照1至3個月，千萬不可輕忽。