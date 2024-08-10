酒駕撞人肇逃！怕「非法居留」露餡...2寶爸躲草叢仍遭逮

▲彰化1名逃逸移工酒駕撞人又肇逃被判7月徒刑。（示意圖／翻攝自Google Map.）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名移工為了養2名幼兒到台灣工作，因無法加班收入不夠逃逸，他酒駕闖紅燈撞到另部機車，造成對方受傷後，害怕非法居留身分暴露，嚇得棄機車逃跑，躲到一旁草叢內，最終還是被警察查獲，酒測值高達0.55毫克，被依犯不能安全駕駛動力交通工具罪、致人傷害而逃逸罪，判處應執行7月徒刑，可易科罰金，而且執行完畢後，還要被驅逐出境。

判決書內容指出，這名2寶爸移工，於2021年到台灣工作，因為無法加班收入不夠，連續3日曠職逃逸，2022年3月2日遭撤銷、廢止居留，今年4月5日下午他到彰化市區友人宿舍飲用糯米酒後，騎機車酒駕沿台17線到功湖路交岔口時闖紅燈，和另部機車擦撞，造成對方騎士雙手擦挫傷。

移工當時被嚇呆了，深怕自己非法居留的身分露餡，怕被抓去打，只好棄機車逃逸躲到附近的草叢內靜觀其變，未料被前來的警察及傷者親友找到，酒測值高達0.55毫克，以肇事逃逸、酒駕送辦，法官依犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處2月徒刑；又犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪，處6月徒刑。應執行七月徒刑。可易科罰金，而且執行後要驅逐出境。

法官另斟酌被告為外籍移工非法居留，又酒後駕車與肇事逃逸，已不適宜在我國繼續居留，於刑執行完畢後，驅逐出境。