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台塑企業響應海洋復育　17年魚苗放流達805萬尾

▲台塑企業於今日在萡子寮漁港舉辦2024年魚苗放流，由漁會人員偕同台塑麥管部副總蔡建樑共同進行放流作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑企業於今日在萡子寮漁港舉辦2024年魚苗放流，由漁會人員偕同台塑麥管部副總蔡建樑共同進行放流作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣許多海域面臨海洋生產力衰退的窘境，農業部漁業署透過減少捕撈壓力、增殖漁業資源及建立國人保育觀念等海洋復育措施，以提升漁業資源再生力，期可達到漁業資源永續之目標。台塑企業亦於今（6）日在萡子寮漁港舉辦2024年魚苗放流，由漁會人員偕同台塑麥管部副總蔡建樑共同進行放流作業。

▲台塑企業於今日在萡子寮漁港舉辦2024年魚苗放流，由漁會人員偕同台塑麥管部副總蔡建樑共同進行放流作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台塑企業秉持「取之於社會，用之於社會」的經營理念，履行環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）、公司治理（G，governance）的各項ESG工作，響應政府推動之海洋復育，與雲林區漁會在麥寮工業區附近海域投入魚苗增殖放流之保育工作已邁入第17年，迄今放流數高達805萬尾。

台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑說明，今日放流除了以雲林沿海高經濟價值的四絲馬鮁(午仔)、黃臘鲹、黑鯛等魚種外，另外增加試放遠海梭子蟹(花蟹)，並選定魚苗長度大於5公分的體型於港內施放以提高存活率，今年放流數量達到37萬尾。

▲台塑企業於今日在萡子寮漁港舉辦2024年魚苗放流，由漁會人員偕同台塑麥管部副總蔡建樑共同進行放流作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林區漁會總幹事林傳育表示，歷經多年來的魚苗放流，近年大宗漁種四絲馬鮁漁獲量有增加、亦有以往極為少見的大型四絲馬鮁(竹午魚)經漁民捕獲回報，顯示魚苗放流對於鄰近海域漁業資源有明顯提升，期許台塑企業持續推動海洋保育工作，協助地方漁業永續經營，與地方共存共榮。

▲台塑企業於今日在萡子寮漁港舉辦2024年魚苗放流，由漁會人員偕同台塑麥管部副總蔡建樑共同進行放流作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑企業響應政府推動之海洋復育，迄今放流數高達805萬尾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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