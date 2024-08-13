雲林縣農會推廣有機質肥料　觀摩會引領環保耕作潮流

▲農業部農糧署、農糧署中區分署及雲林縣政府攜手雲林縣農會及虎尾鎮農會於今日在虎尾田間舉辦有機質肥料大型撒播示範觀摩會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為配合國家零排放政策及因應氣候變遷的農耕需求，增進土壤有機質含量，農業部農糧署、農糧署中區分署及雲林縣政府攜手雲林縣農會及虎尾鎮農會於今（13）日在虎尾田間舉辦有機質肥料大型撒播示範觀摩會，此次活動旨在獎勵施用有機質肥料，提高農產品產量及品質，並推動永續農業發展。

雲林縣農會總幹事陳志揚指出，有機質肥料大型撒播技術，是以機械代施撒播提高省工施肥效率，加上使用有機質肥料，可謂省時，省力又環保。觀摩會結束後，農友還能帶回此次縣農會推廣的有機質肥料試用包及農產品伴手禮，這次觀摩會的成功特別感謝虎尾鎮農會的積極參與與宣傳，近期內還有2場，將於褒忠鄉及北港鎮田間舉辦，呼籲農民朋友踴躍參加，共同學習與交流。

農業部農糧署表示，推廣有機質肥料不僅有助於提升土壤健康，還能減少化學肥料的使用，降低環境污染，符合國家零排放政策的目標。此次活動希望能夠吸引更多農民參與，共同推動有機質肥料的應用，為農業的永續發展貢獻一份力量。



雲林縣政府特別強調，推廣有機質肥料是雲林縣政府致力於環境保護和農業永續發展的重要措施之一，雲林縣政府將持續推動各項環保政策，確保農業生產與環境保護並行不悖，為市民創造更美好的生活環境。

今日田間示範觀摩會所使用的雲農牌2號有機質肥料，品質優良，還可以申請政府補助，以1包25公斤的粉狀肥料計算可省下農民100元，長遠看來，使用有機質肥料不僅能為農民省荷包，更能環保並兼顧農業生態，期望農民能為提升農業生產力及品質而努力，一起創造農業的新篇章。

▲農業部農糧署、農糧署中區分署及雲林縣政府攜手雲林縣農會及虎尾鎮農會於今日在虎尾田間舉辦有機質肥料大型撒播示範觀摩會。（圖／記者蔡佩旻攝）