　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台師大籲推動中高齡教育　規劃「失能預防、理財、上網」課程

▲台師大發布中高齡教育政策建議書。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台師大發布中高齡教育政策建議書。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

依據國家發展委員會推估，台灣將在明年邁入超高齡社會，每5人就有1人是超過65歲長者，台師大今（12日）提出「中高齡教育政策建議書」，指國內高齡人口比國教人口多了110萬人，教育市場需求已翻轉，而近20年國人「不健康餘命」也有增加趨勢，呼籲政府應及早規劃中高齡教育。

台師大今舉行記者會發表「中高齡教育政策建議書」，點出目前政府在相關作法的限制，並呼籲政府應提出政策，讓學習及早融入中高齡者的生活，幫助中高齡者擁有自主及獨立的能力，維持生理、心理、人際互動及精神方面的健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台師大副校長宋耀廷表示，過去台灣教育重點都放在K-12，但隨著台灣人口結構轉變，高齡人口成長比例遽增，根據國發會統計，2023年K-12人口數為283萬人，高齡（65-85歲） 人口數393萬人，兩者差距已達110萬人，推估到了2033年，兩者差距更高達304萬人，教育市場的需求已經反轉，政府和教育機構應正視此事實。

台師大召集校內教育心理與輔導學系、社會教育學系、運動休閒與餐旅管理研究所、健康促進與衛生教育學系等教學團隊，擬訂「中高齡教育政策建議書」，提出政府資源整合、中高齡生涯教育與生涯轉銜、中高齡社會連結與代間互動、中高齡生活能力與自主，以及心理健康與生命意義等5大教育面向，作為相關部會推動中高齡教育的參考。

台師大運動休閒與餐旅管理研究所教授廖邕指出，我國65歲及以上高齡者失能的比率為12.7%，進一步推估2026年高齡者失能人數接近62萬人，平均每年增加2萬人，國人近20年的「不健康餘命」（需要他人照顧的年數）有逐年增加的趨勢，建議整合現有提升失能預防的課程。此外，多數民眾未對老年經濟做好規劃及準備，建議開發高齡者理財教育課程，而中高齡族群的上網率僅為56.2%，低於國際先進國家，建議建構中高齡數位教育平台及發展數位能力自我評估工具。

宋耀廷指出，教育是延緩老化的最重要措施，已有許多研究發現，若中高齡者能持續學習，有助減緩認知能力下降的速度。但目前對中高齡者的教育實務，多數過於粗略，如何進行有效且符合不同需求的教材、教法、評估、平台、師培的措施，是刻不容緩的教育議題。

ET快訊
普悠瑪誤點「還沒上車就關門」丟包乘客　台鐵道歉
楊繡惠怒嗆「小三始祖」囂張！　洩知情人身分刪除貼文
柯文哲「低級錯誤」陷政治獻金疑雲！　盤點3大爭議、1案外案
奧運落幕！　中華隊最終世界排名出爐
說柯文哲臉色鐵青！　館長氣罵陳佩琪：到底有沒有用腦袋
「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備
快訊／熱帶低壓生成！最快明增強7號颱「安比」　最新路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小紅書分享生活無關政治？學者：中國審查過的世界

誤點等1小時「還沒上車就關門」丟包乘客　台鐵致歉：會調查釐清

順路接送上下班！同事「厚臉皮1行為」讓他怒了：看錯人

資安風險就是國安風險！　國防院學者示警中國APP入侵

台師大籲推動中高齡教育　規劃「失能預防、理財、上網」課程

入職3個月生日沒人理！前輩突要合資送禮…他嘆：覺得不值

【廣編】台灣星展銀行迎整併周年！推「Trust your Spark 相信自己」北高單車挑戰

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

說柯文哲臉色鐵青！館長曝陳佩琪「最大問題」：到底有沒有用腦袋

腸病毒重症致死率3成！醫曝幾種症狀速求醫　接種疫苗保5年安全

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

薯條還沒吃完免煩惱　日皮匠做專用保溫袋

小紅書分享生活無關政治？學者：中國審查過的世界

誤點等1小時「還沒上車就關門」丟包乘客　台鐵致歉：會調查釐清

順路接送上下班！同事「厚臉皮1行為」讓他怒了：看錯人

資安風險就是國安風險！　國防院學者示警中國APP入侵

台師大籲推動中高齡教育　規劃「失能預防、理財、上網」課程

入職3個月生日沒人理！前輩突要合資送禮…他嘆：覺得不值

【廣編】台灣星展銀行迎整併周年！推「Trust your Spark 相信自己」北高單車挑戰

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

說柯文哲臉色鐵青！館長曝陳佩琪「最大問題」：到底有沒有用腦袋

腸病毒重症致死率3成！醫曝幾種症狀速求醫　接種疫苗保5年安全

大稻埕煙火節首度曝光　三寶媽廖家儀從香港帶回「喝不胖奶茶」大受歡迎

新莊「4.8顆星」深夜私房菜！炒飯最強、青檸焦糖叉燒豬饕客激推

奧運終場哨還沒吹　場上球員「1原因」全不比了！現場球迷噓爆

陸媒自製「中國第一」獎牌榜　吸掉香港2金牌：義勇軍響起42次！

伊朗傳本周攻打以色列　革命衛隊軍演5天「加強戰備」

「TOYOTA入門MPV」化身小一號霸氣旗艦休旅！套件僅賣新台幣3萬有找

小紅書分享生活無關政治？學者：中國審查過的世界

吳靜怡預言柯文哲下午記者會「8字腳本」　呼籲拿出關鍵性證據

偷拍狂放棄治療！潛北市某科大女廁等3hrs　超勇女大生當場逮人

可以跟你握手嗎？超商怪阿姨突「抓鳥」　高中生飯吃一半嚇壞

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

生活熱門新聞

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

即／輕颱山神生成！路徑、對台影響曝

孕婦佔據高鐵對號座！心理師1手段讓萬人讚爆

李洋生日快樂！王齊麟碎嘴「要忍受你臉色」　萬人狂刷：好閃❤️

超瞎！停車場沒車道　學生「扛機車」才能停

快訊／對流發威！15縣市大雨特報　下到晚上

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

日月潭釣客漁網一撈「殲滅一個庄頭的外來魚種」

2024下半年「4星座」窮鬼纏身！

「安比」最快明午生成　恐三颱都去日本

「8億新宿舍」插筆電就走火　勤益沒投保竟想拗學生賠

快訊／「雨區擴大」16縣市大雨特報　防雷擊強風

更多熱門

相關新聞

小醫院40萬慢性病患納全人照護　8月中旬上路

小醫院40萬慢性病患納全人照護　8月中旬上路

健保署推動全人全社區照護計畫，半年砸新台幣3.5億元預算，讓醫療院所不再只是看病、領藥，將變身健康促進好鄰居，40萬名小醫院慢性病患將納入全人照護，預計最快8月中旬上路。

規律運動實行好難！醫傳授「三招」助養成好習慣

規律運動實行好難！醫傳授「三招」助養成好習慣

職能治療師修法連署破4萬人力拚本會期排審

職能治療師修法連署破4萬人力拚本會期排審

台塑等3單位　聯合舉辦長者夏令營

台塑等3單位　聯合舉辦長者夏令營

城貿公司獲促進中高齡者及高齡者就業績優獎

城貿公司獲促進中高齡者及高齡者就業績優獎

關鍵字：

高齡教育教育市場中高齡者政府規劃健康促進

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

台積電2副總砸近800萬加碼　魏哲家接棒後持續敲進

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面