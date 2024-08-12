台師大籲推動中高齡教育　規劃「失能預防、理財、上網」課程

▲台師大發布中高齡教育政策建議書。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

依據國家發展委員會推估，台灣將在明年邁入超高齡社會，每5人就有1人是超過65歲長者，台師大今（12日）提出「中高齡教育政策建議書」，指國內高齡人口比國教人口多了110萬人，教育市場需求已翻轉，而近20年國人「不健康餘命」也有增加趨勢，呼籲政府應及早規劃中高齡教育。

台師大今舉行記者會發表「中高齡教育政策建議書」，點出目前政府在相關作法的限制，並呼籲政府應提出政策，讓學習及早融入中高齡者的生活，幫助中高齡者擁有自主及獨立的能力，維持生理、心理、人際互動及精神方面的健康。

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台師大副校長宋耀廷表示，過去台灣教育重點都放在K-12，但隨著台灣人口結構轉變，高齡人口成長比例遽增，根據國發會統計，2023年K-12人口數為283萬人，高齡（65-85歲） 人口數393萬人，兩者差距已達110萬人，推估到了2033年，兩者差距更高達304萬人，教育市場的需求已經反轉，政府和教育機構應正視此事實。

台師大召集校內教育心理與輔導學系、社會教育學系、運動休閒與餐旅管理研究所、健康促進與衛生教育學系等教學團隊，擬訂「中高齡教育政策建議書」，提出政府資源整合、中高齡生涯教育與生涯轉銜、中高齡社會連結與代間互動、中高齡生活能力與自主，以及心理健康與生命意義等5大教育面向，作為相關部會推動中高齡教育的參考。

台師大運動休閒與餐旅管理研究所教授廖邕指出，我國65歲及以上高齡者失能的比率為12.7%，進一步推估2026年高齡者失能人數接近62萬人，平均每年增加2萬人，國人近20年的「不健康餘命」（需要他人照顧的年數）有逐年增加的趨勢，建議整合現有提升失能預防的課程。此外，多數民眾未對老年經濟做好規劃及準備，建議開發高齡者理財教育課程，而中高齡族群的上網率僅為56.2%，低於國際先進國家，建議建構中高齡數位教育平台及發展數位能力自我評估工具。

宋耀廷指出，教育是延緩老化的最重要措施，已有許多研究發現，若中高齡者能持續學習，有助減緩認知能力下降的速度。但目前對中高齡者的教育實務，多數過於粗略，如何進行有效且符合不同需求的教材、教法、評估、平台、師培的措施，是刻不容緩的教育議題。