迎虎尾中元慶典人潮　警方公布交通管制措施確保順暢

▲「中元普渡大慶典」將於8月18日舉行，預期將吸引來自各地約數萬人潮及龐大車流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮年度盛事「中元普渡大慶典」將於8月18日舉行，預期將吸引來自各地約數萬人潮及龐大車流，屆時虎尾鎮各普渡區及周遭重要路段可能會交通壅塞，虎尾警分局今（13）日公布道路交通管制點，呼籲用路人配合管制，以利交通順暢。

虎尾警分局將於光復路與弘道路、新生路與中山路口、林森路市區沿線及中正路等重要路口執行交通管制，請欲經由林森路往西螺方向用路人可左轉由工專路右轉北平路、左轉光復路轉文科路替代；前往台78線快速道路或土庫的用路人可循文科路外環道轉雲97線轉台78線快速道路或至土庫，避免進入市區造成壅塞。

每年前來參與活動人車相當多，為確保活動安全平順，虎尾警方亦加強防搶、防竊等任務，確保民眾生命財產安全。同時也呼籲各承辦活動單位，嚴禁在普渡活動中有妨害風化或違反善良風俗情事，虎尾分局將全力蒐證查察，若有違法情事，將依法嚴辦。

另為確保交通安全與順暢，警方將加強部署警力，針對易發生危險駕駛路段，採取巡邏與攔檢方式，加強查察危險駕車、無照駕駛、噪音及各類汽機車改裝違規情形，亦呼籲民眾「喝酒不開車、酒後計程車」，維護虎尾中元節行車秩序及安全，讓彼此快快樂樂出門、平平安安回家。

▲虎尾警分局今日公布道路交通管制點，呼籲用路人配合管制，以利交通順暢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）