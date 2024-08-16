琉球海溝強震恐達規模9　專家示警「明年注意」：百年周期到了

▲學者提醒要留意琉球海溝造成巨型地震。圖為403地震造成天王星大樓倒塌 。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣地牛頻頻翻身，連中央氣象署也坦承今年地震偏多。學者指出，昨天到今天地震都發生在台灣最常發生地震區域，「不足為奇」，但最近幾年花蓮地震偏多，更要注意的是花蓮外海的琉球海溝可能造成強震，1920年曾發生規模8強震，現在百年周期快到，運氣不好可能達到規模9，呼籲政府在東部海域建置海底位移計，可以提早發現海床變形，也是最有效的預警方式。

宜蘭外海昨天才發生規模5.7地震，今天早上花蓮近海又發生芮氏規模6.3地震，且從昨天到今天早上為止，東部地區大小地震累積超過20起，加上今年地震偏多，民眾不免擔憂。

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中央大學應用地質研究所教授李錫堤指出，昨天宜蘭外海規模5.7地震，以及今天早上花蓮近海規模6.3地震，都是台灣最常發生地震區域，所以「不足為奇」，而今天規模6.3地震，是另一起獨立的地震序列，不是403的餘震。

面對近期地震頻頻，加上今年地震偏多，李錫堤認為，最近3、4年，花蓮地區地震確實比較多，但更要留意的是琉球海溝，因為琉球海溝在1920年曾發生規模8強震，在1815年也曾發生規模8左右強震，依照這樣周期，很有可能在2025年再度發生強震。

「運氣好規模8，運氣不好可能規模9強震！」李錫堤表示，琉球海溝強震周期接近，但因為目前僅有一個間隔可以參考，加上發生地震因素很多，很難說明年琉球海溝就會強震，但一旦發生，規模可能達到8，運氣不好就會達到規模9，所以大家還是要特別留意，畢竟台灣位於地震好發區域。