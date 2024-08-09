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南海海槽不排除「規模9超級強震」　專家示警：海嘯會影響台灣

▲▼日本發生規模7.1強震，專家表示，約23顆原子彈釋放能量。（圖／中央氣象署提供）

▲日本昨發生規模7.1強震，學者表示，不排除後續可能有規模9超級強震。（圖／中央氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

日本宮崎縣東側海域昨日發生規模7.1強震，更引發海嘯。中央大學應用地質研究所教授李錫堤今（9日）指出，7.1地震位於南海海槽巨型斷層上，由於南海海槽發生規模9強震周期約90至150年，距離上次強震已經80年，所以誰也不敢說7.1不是前震，不排除可能發生規模9的超級強震，一旦發生台灣也可能受到海嘯影響。

日本宮崎縣東側海域昨天下午發生規模7.1強震，日方除發布海嘯警報，更首次發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），並調查這次地震與南海海槽關聯性，以及是否會增加發生規模8至9巨大地震可能性，也讓南海海槽一時之間成為網路熱搜文字。

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中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，昨天這起規模7.1地震，和南海海槽在同一條斷層上，也就是南海海槽巨型斷層上，日方相當重視，所以才發布「南海海槽地震臨時情報」，因為南海海槽大約每90至150年周期就會發生超大地震，日方學者專家也不敢說7.1不是前震，才說還要再觀察兩周，代表不排除有可能發生規模9的超級強震，所以大家也要注意。

日本311大地震發生後，日本學者曾預測，在2030到2040年間可能出現規模上看9.1的南海海槽大地震。另根據日本《朝日新聞》報導，專家表示南海海槽可能出現規模8至9級地震，研判30年內發生機率約70%至80%。內閣府有識者會議2012年預測南海海槽大地震的規模可能達9.1，超過東日本大地震的9.0。

李錫堤進一步表示，從上述資料顯示，日方相當擔憂南海海槽可能帶來嚴重災情，一旦南海海槽發生規模9的超級強震，台灣也可能會受到海嘯影響，為台灣帶來一些災情。而南海海槽一旦發生強震，不至於引發琉球海溝地震，但花蓮外海的琉球海溝也可能導致「海溝巨型地震」，出現規模8以上強震，目前也到了百年周期，台灣也需要特別留意。

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