改裝排氣管炸街遭攔查！台中機車男狂跳針　拒酒測秒噴38.4萬

記者鄧木卿／台中報導

台中市47歲謝姓男子多次騎乘改裝過排氣管狂飆，噪音炸街早被警方鎖定，日前中午果然被員警攔查，謝男一再跳針「為什麼要攔我」，「因為你排氣管改裝過」，警方意外發現謝男為何面色潮紅？不料竟辯稱結膜炎啦，謝後來見抵賴不過，選擇拒測，挨罰38萬4千元。

▲▼警方攔查一輛改裝排氣管的機車，意外發現酒駕，車主拒測遭罰38萬元。（圖／民眾提供，下同）

台中市警二分局立人派出所所長何永州與警員洪瑞麟，日前中午1點多，在北區中清路及北平路口攔下噪音炸街的謝男，謝遭警攔停後眼神游移，藉著抽菸壓抑緊張情緒，不斷質疑為何無故攔查，員警告知因為機車排氣管聲音過大，不然也不會攔你。

員警發現謝男面色潮紅，渾身散發酒氣，但謝竟辯稱自己患有結膜炎，眼睛才會紅紅的，並沒有喝酒，但面對酒測要求時，卻不斷使出拖延戰術，最後見技倆失效，放棄掙扎選擇拒測。

由於謝男已是二度酒駕拒測，員警當場開罰36萬及無照駕駛2萬4千元，該輛機車移置保管，車牌吊扣2年，須繳清罰鍰才能領回，另外，改裝排氣管噪音超標部分，員警一併通報環保局，之後謝男還得面臨環保局檢驗裁罰，慘痛的代價讓謝男大嘆「早知道就不改裝排氣管了」！

第二分局分局長周俊銘呼籲民眾，依「噪音管制法」第28條規定，車輛不符合噪音管制標準者，可處車輛所有人或使用人1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善；另任意變更車輛排氣管、消音器行為，將觸犯「道路交通管理處罰條例」第16條規定，可處所有人900元以上、1800元以下罰鍰。