低胸爆乳女荷官慘了！網購掛假車牌　白賓士國道飆速160km

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名郭姓女子今年5月在國道飆速160公里，車牌慘遭吊扣6個月，由於上班需要一台代步車，她竟上網購買假車牌懸掛，警方行經郭女上班的桌遊店時，發現車牌外觀有異，經比對後識破懸掛假車牌，訊後移送地檢署偵辦。

▲郭女是桌遊店女荷官，警方上門查緝逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

旗山分局15日晚間8點50分執行勤務時，在旗山區延平一路上一家桌遊店門口看到一部賓士白色轎車，員警發現車牌外觀有異樣，因此進入店家詢問「這是誰的車」。

▲▼賓士車牌被吊扣，女車主竟網購假車牌懸掛。（圖／記者許宥孺翻攝）

在店內擔任荷官的32歲郭姓女子便走出來，警方直言：「這車牌是不是假的？」郭女第一時間沒有回答，警方便先盤查她的身分，並到轎車旁檢視車身原始車號再比對，當場識破郭女懸掛假車牌。

郭女表示，因工作需要車輛代步，才會在網路平台購買型號、車色相同的假車牌代替使用，懸掛後心存僥倖上路，以為神不知鬼不覺，沒想到遇到警方攔查被識破。

▲郭女今年5月在國道飆速160公里。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，郭女今年5月駕車行駛於國道一號南下路段，約行駛時速150、160公里，因嚴重違規超速40公里以上，牌照遭監理單位吊扣6個月。全案詢後依偽造特種文書罪移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，使用偽變造車牌行駛道路，不但可依道路交通處罰條例第12條第1項第3款最高開罰新臺幣1萬800元外，更涉嫌刑法第212條、第216條偽造特種文書罪，可處1年以下有期徒刑，民眾貪圖小利，將受刑事及最高額罰金重罰。

立法院去年修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，將危險駕駛的超速認定，從超過速限60公里降為40公里以上，並提高罰鍰上限。自112年6月30日起，如駕車超過速限40公里以上，將重罰1萬2千元至3萬6千元及施以道路交通安全講習，車主並連坐須吊扣車輛牌照6個月。

