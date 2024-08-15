機場電梯失速狂墜！井底工人遭2000kg車廂重壓　痛苦尖叫破頭慘死

▲唐素在機場維修電梯時，意外遭2噸重的玻璃車廂重壓致死。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名技術人員13日在曼谷素萬那普國際機場修電梯時，突然被掉下的電梯重壓致死，嚇壞了在現場目睹這生死一幕的遊客，也引發外界對機場設施安全的廣泛關注。

綜合泰媒報導，13日下午1時左右，泰國22歲的技術人員唐素（Wisatrat Tangsoh）獲知機場國內線航廈的電梯故障後，來到電梯井底進行維修。豈料，正當唐素試圖取回扳手時，電梯2噸重（約2000公斤）的玻璃車廂卻突然下降，將來不及脫逃的唐素重壓在井底。

▲警方已封鎖案發現場進行調查。（組圖／翻攝自The Thaiger）

現場目擊者描述，他們在發現電梯驟降時，曾嘗試按壓電梯按鈕，試圖讓電梯停下，可惜還是徒勞無功，只聽到唐素在電梯落到井底後發出了一聲痛苦的尖叫。

唐素的同事連忙趕到井底查看情況，最後在電梯井底的混凝土底座發現唐素倒在血泊中，而急救人員趕抵現場後，宣布唐素的頭部因外力受到災難性傷害，已當場死亡。警方立即封鎖現場，並對事故原因展開調查。

事後，素萬那普機場發布聲明指出，「初步調查顯示，死者並未遵守安全程序，才引發了這起事故並導致死亡。」泰國機場近來頻頻發生設施安全意外。今年8月，清邁國際機場才剛發生了天花板崩塌事故，造成2名兒童受傷。另外，去年也有一名泰國女子在廊曼國際機場因自動扶梯事故失去了一條腿。