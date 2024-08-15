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大馬28歲人妻失蹤！　夫8小時後在自家床底「找到屍體」

▲▼大馬人妻失蹤！夫在自家床底「找到屍體」。（圖／翻攝自中國報）

▲死者失蹤8小時後，丈夫在自家床底找到太太的屍體，且頸部有明顯勒痕。（圖／翻攝自中國報）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞關丹發生一起離奇命案，一名華裔人妻14日上午送小孩出門上學後便失蹤，然而在經過家屬的搜索後，最終竟是在自家床底發現女子的屍體。警方目前仍在調查可能犯案人物以及事發經過，並扣留包含丈夫在內的4名涉案人士，但尚未對外說明案件細節。

根據《星洲網》報導，28歲人妻吳儲霓的親人14日發文表示，儲霓當天上午9時送小孩上課後便失聯，於是家人跟朋友才會透過社交媒體發文尋人。但是當晚8時就有網友在同一篇貼文下留言表示，女子已經死亡，且是遭人勒斃後藏屍死者家中床底。

隨後死者的親友也在貼文下面留言指，「人已經找到了，但是已不在了。」死者鄰居表示，警方14日晚間已經來到死者的住處調查，案件離奇，引發鄰居們討論。

她說，「有很多輛警車來到他們家，也有很多警察前來調查。除了進去死者的住處調查外，也有詢問左鄰右舍相關線索。15日上午，警察二度來到現場，並挨家挨戶詢問更多鄰居，同時詢問我們是否有安裝監視器，以及是否有拍到可疑人士或可疑車輛出入。」

死者鄰居指出，死者的丈夫是一名中國人，兩人共同育有1名孩子，分別是12歲跟3歲。死者的失蹤訊息是14日下午3時公布在社區群組，然而當晚7時左右鄰居紛紛下班回家，看到有多輛警車停在死者住處外，經過打聽才知道失蹤者的遺體在家中被發現。

根據《中國報》報導，警方目前已經將死者丈夫、公公、婆婆以及親生父親逮捕，但是強調並未將4人列為嫌犯，只是根據程序調查。

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