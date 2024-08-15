慶讚中元傳播愛　屏東台電區處捐1650公斤白米+物資

▲台電饒祐禎處長前往啟智教養院關懷病友並贈送白米等物資 。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區處今(113)年辦理普渡祈福活動並號召同仁樂捐6萬餘元善款購得1650公斤白米、食用油、奶粉、餅乾等物資，由饒祐禎處長致贈地方機構，普渡祈福同時也將愛心回饋社會。

饒祐禎表示，台電每年辦理中元普渡活動，藉由誠心祭拜四方「好兄弟」，祈求員工及承攬商工作夥伴工作平安，並追思歷年因公殉職同仁，而捐贈白米與物資讓活動更具意義，希望藉此拋磚引玉，讓愛像電力一樣，傳遍社會每個角落，帶動更多人關懷弱勢，讓愛心綿延永續。

受贈地方單位有創世基金會屏東分院、財團法人屏東縣私立屏東啟智教養院、台灣關懷急難救助協會、長青老人養護中心、正德屏東愛心廚房、財團法人屏東縣私立基督教信望愛育幼院及屏東家扶中心等7個慈善機構與弱勢團體。

屏東啟智教養院賀藹棻組長表示，目前教養院有60位身心障礙者，34位工作人員，物資皆來之不易，很感謝台電所捐之物資，讓弱勢族群，都能感受到台電給予的關懷與溫暖。

台灣關懷急難救助協會林英美執行長表示，感謝台電屏東區處向來對於睦鄰關懷等公益活動不遺餘力，捐贈的物資有如及時雨，讓弱勢兒少及獨居寒士獲得適度的幫助。

台電表示，每一份力量都可以造就美好，呼籲社會關注地方每個角落，讓更多需要幫助的人感受到溫暖和關懷。