　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

慶讚中元傳播愛　屏東台電區處捐1650公斤白米+物資

▲台電饒祐禎處長前往啟智教養院關懷病友並贈送白米等物資 。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電饒祐禎處長前往啟智教養院關懷病友並贈送白米等物資 。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區處今(113)年辦理普渡祈福活動並號召同仁樂捐6萬餘元善款購得1650公斤白米、食用油、奶粉、餅乾等物資，由饒祐禎處長致贈地方機構，普渡祈福同時也將愛心回饋社會。

饒祐禎表示，台電每年辦理中元普渡活動，藉由誠心祭拜四方「好兄弟」，祈求員工及承攬商工作夥伴工作平安，並追思歷年因公殉職同仁，而捐贈白米與物資讓活動更具意義，希望藉此拋磚引玉，讓愛像電力一樣，傳遍社會每個角落，帶動更多人關懷弱勢，讓愛心綿延永續。

▲台電饒祐禎處長前往啟智教養院關懷病友並贈送白米等物資 。（圖／台電屏東區處提供）

受贈地方單位有創世基金會屏東分院、財團法人屏東縣私立屏東啟智教養院、台灣關懷急難救助協會、長青老人養護中心、正德屏東愛心廚房、財團法人屏東縣私立基督教信望愛育幼院及屏東家扶中心等7個慈善機構與弱勢團體。

屏東啟智教養院賀藹棻組長表示，目前教養院有60位身心障礙者，34位工作人員，物資皆來之不易，很感謝台電所捐之物資，讓弱勢族群，都能感受到台電給予的關懷與溫暖。

台灣關懷急難救助協會林英美執行長表示，感謝台電屏東區處向來對於睦鄰關懷等公益活動不遺餘力，捐贈的物資有如及時雨，讓弱勢兒少及獨居寒士獲得適度的幫助。

台電表示，每一份力量都可以造就美好，呼籲社會關注地方每個角落，讓更多需要幫助的人感受到溫暖和關懷。

ET快訊
電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」
女模控遭醫生侵犯　聽診器放乳暈上
「一陣暈眩」撞死女志工　肇事男雙手上銬...兩眼冒血絲
獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　孫鵬回應了
快訊／雨彈往南！大雷雨炸6縣市　暴雨「示警範圍」出爐
37歲「鴨頭」中彈亡！兇殘背景曝光
LIVE／奧運選手簽名會　林郁婷來了
唐治平去哪了？手機遺失「失聯8天」　友人籲網友幫協尋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民雄大士爺祭結合科技　數位發展創新搭配宗教傳承

慶讚中元傳播愛　屏東台電區處捐1650公斤白米+物資

國泰世華屏東分行半年攔詐22件保千萬　獲頒「阻詐楷模」

兼顧效率與品質　台南赤崁文化園區成功國小改造工程進度逾93％

南市府公布六甲大火捐款帳戶　黃偉哲：善款交信託保障長女未來生活與教育

中埔分局校園反毒婦幼宣導　安全教育向下扎根

活絡在地觀光！花蓮試辦新城老街環線「302A 」　8 ／15開駛

沈寂129年！撒奇萊雅族火神祭音樂劇　 9／6花蓮首演

防六甲惡火死亡憾事重演　南消防災宣導籲重視居家安全

屏警3天取締大型車違規260件　行駛禁行路段223件最多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

民雄大士爺祭結合科技　數位發展創新搭配宗教傳承

慶讚中元傳播愛　屏東台電區處捐1650公斤白米+物資

國泰世華屏東分行半年攔詐22件保千萬　獲頒「阻詐楷模」

兼顧效率與品質　台南赤崁文化園區成功國小改造工程進度逾93％

南市府公布六甲大火捐款帳戶　黃偉哲：善款交信託保障長女未來生活與教育

中埔分局校園反毒婦幼宣導　安全教育向下扎根

活絡在地觀光！花蓮試辦新城老街環線「302A 」　8 ／15開駛

沈寂129年！撒奇萊雅族火神祭音樂劇　 9／6花蓮首演

防六甲惡火死亡憾事重演　南消防災宣導籲重視居家安全

屏警3天取締大型車違規260件　行駛禁行路段223件最多

民雄大士爺祭結合科技　數位發展創新搭配宗教傳承

陳宗彥涉性招待被起訴　民眾黨團要監院重啟彈劾：還有臉護航？

台灣大哥大遭NCC罰900萬曝光「調解細節」：強行縮頻損害用戶權益

疑「開車用手機」行為遭炎上！王齊麟露面回應：不好的地方改進

30歲男短短數月「暴肥25公斤」　醫示警：男性荷爾蒙失調釀禍

美女議員爆立德棒球場「帳目亂核銷」　官員用3萬6公帑買咖啡機

甜寵陸劇《私藏浪漫》5大看點！魏哲鳴「霸總級撩妻」小成本登平台年冠

網購中元拜拜美食今天下單明天到　再推大甲鎮瀾宮、霞海城隍廟代客普渡

三貂嶺溪中抱山羌遭炎上！　他還原經過：怕牠嚇暈「幫呼呼」

交通部推機車學習駕駛證「考照前先上路訓練」　明年擴大補助

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

地方熱門新聞

小花蔓澤蘭繁殖力強　桃園展開除蔓換現金

慰安婦銅像將流離失所蔡宗豪呼籲市府積極處理

皇家酒廠推《進擊的巨人》艾連葉卡造型酒

自己財產自己護台南順越工業企業義消成軍

台南推9月敬軍月專屬優惠感謝國軍官兵

屏科大教室門鎖故障學生受困 消防局破鎖救人

崑山科大7度獲教育部高教深耕補助奪全國私科第二

南消防災宣導籲重視居家安全

公布六甲大火捐款帳戶善款交信託保障長女生活與教育

青年就業領航計畫協助青年更有自信

屏東男生活陷困頓...內埔警伸暖手

五星級鐵窗牌月餅降價　8/22開放訂購

徐榛蔚傅崐萁再籲海資館落腳花蓮　規劃跨港大橋

嘉興國小合唱團合唱大賽雙金獎

更多熱門

相關新聞

行政院認「北部電力不足」　朱立倫：快明白告訴大家缺電事實

行政院認「北部電力不足」　朱立倫：快明白告訴大家缺電事實

針對台電宣稱不再供電給桃園以北用電量5MW以上的數據中心，行政院發言人陳世凱今（15日）承認，北部電力確實不足，發電量少於用電量，目前「中電北送」或「南電北送」也是事實。國民黨主席朱立倫下午出席中元普渡活動受訪時表示，台電真的很辛苦，應該明白告訴大家缺電的事實，而且缺電問題已經愈來愈嚴重。

新生代狠角色淪槍下魂！「鴨頭」街頭遭狙殺

新生代狠角色淪槍下魂！「鴨頭」街頭遭狙殺

屏警3天取締大型車違規260件　行駛禁行路段最多

屏警3天取締大型車違規260件　行駛禁行路段最多

行政院承認「北部電力不足」　北北基桃電力開發確實困難

行政院承認「北部電力不足」　北北基桃電力開發確實困難

屏東男生活陷困頓...內埔警伸暖手

屏東男生活陷困頓...內埔警伸暖手

關鍵字：

台電屏東慈善弱勢社會

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

快訊／曾之喬懷孕了！

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

懶得排隊！上海妹嗆顧客：我那麼好看

他挖出張國煒「1句嗆酸民」　網：唯一不被討厭富二代

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面