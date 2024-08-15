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社會 社會焦點 保障人權

新生代狠角色淪槍下魂！「鴨頭」街頭遭狙殺　身邊小弟驚慌逃竄

記者陳宏瑞、黃資真／屏東報導

屏東37歲陳姓角頭「鴨頭」今(15日)中午驚傳，在高雄市左營區明華一路的停車場遭埋伏腹部中槍，當場倒地不起，送醫搶救後仍宣告不治，槍手則在犯案後半小時就帶槍投案。而「鴨頭」為屏東新生代黑道要角之一，行事作風兇狠。

▲▼ 屏東角頭「鴨頭」陳姓男子2022年朝他人住家掃射20多槍。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東角頭「鴨頭」曾在2022年因尋仇掃射48槍，遭重判8年。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

回顧陳男過往事蹟，曾因私人恩怨，在2022年5月9日凌晨持一把長槍，到對方家門、擔任股東的租賃公司共計掃射48槍，再自行投案，而事發後對方也不甘示弱，接連開車衝撞陳男住家、其岳父岳母開設的髮廊，以及他投資的融資借貸公司報復，去年7月一審陳男被依殺人未遂、恐嚇危害安全、非法持有非制式自動步槍等罪處8年，全案上訴二審審理中。

▲▼ 屏東角頭「鴨頭」陳姓男子2022年朝他人住家掃射20多槍。（圖／記者陳崑福翻攝）

同年9月28日陳男替過世的父親舉行公祭儀式，場面也搞得十分浩大，斥資逾400萬元，動用勞斯萊斯20台、藍寶堅尼20台、阿法總裁座車型88台當禮車，更出動空拍機轉播告別儀式。

當天不僅現場來送行的群眾多達2千人，各地角頭都到場，銘旌官由屏東縣議會議長周典論擔任，民進黨縣長候選人周春米、國民黨縣長候選人蘇清泉也到場致哀。警方為了控制現場情況，還在會場周邊執行路檢、蒐證等防制勤務，不敢大意。

▲▼屏東角頭父喪封街，送行禮車驚見勞斯萊斯、藍寶堅尼，場面相當驚人。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲陳男替過世父親舉辦公祭，場面也十分浩大。

▲▼屏東角頭父喪封街，送行禮車驚見勞斯萊斯、藍寶堅尼，場面相當驚人。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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