行政院承認「北部電力不足」：北北基桃電力開發確實困難

▲行政院發言人陳世凱（左二）主持院會後記者會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

台電董事長曾文生近日表示，不會供電給桃園以北用電量5MW以上的數據中心；桃園市長張善政昨（14日）開砲，認為曾文生說法跟政府長期宣稱的不缺電背道而馳。對此，行政院發言人陳世凱15日坦承，北部現在電力不足，北北基桃電力開發確實相對困難，有發電量少於用電量的狀況。

由於曾文生提出，桃園以北用電量5MW以上數據中心，將一律不供電，呼籲高科技業至支持電廠開發的縣市設廠；不過，這也引起國民黨執政縣市的不滿，張善政昨天就砲轟中央，中央宣示台灣不缺電，但台電董事長曾文生日前卻以北部供電不足為由，提出北台灣用電量在5MW以上的數據中心將不核准供電令人費解，此舉不僅影響桃園產業發展，也影響全台供電規劃。

對此，陳世凱15日在行政院會後記者會上坦言，沒有錯，北部現在電力不足，北北基桃整個電力開發確實相對困難，確實在北部有發電量少於用電量狀況。

陳世凱表示，2023年供需差距有200億度，仰賴「南電北送」或「中電北送」，而送電過程中同樣會有電力耗損，從全國角度上看，供電是足夠的，但就區域角度，北部電源開發要更加積極。

陳世凱表示，未來會積極在北部努力建設，包括協和電廠更新計畫，讓電源開發可以更充足，相關建設可以如期如質的進行；但他也呼籲，電源開發除了中央的努力，地方政府也可以跟中央合作，希望地方政府可以配合協助。