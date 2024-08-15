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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨內逼宮黃珊珊！黃國昌緩頰：她非常辛苦　每個人都是重要一份子

▲▼黃國昌、新北市議員陳世軒考察國家電影及視聽文化中心與二期場館進度。（圖／黃國昌辦公室提供）

▲黃國昌、新北市議員陳世軒考察國家電影及視聽文化中心與二期場館進度。（圖／黃國昌辦公室提供）

記者袁茵／新北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金案延燒，民眾黨控會計師端木正漏報、誤報近2000萬，還擅自調節差額；但黨內出現追究時任競選總幹事黃珊珊的聲浪，使黃14日主動請辭中央委員，但黨內仍有聲音希望黃辭不分區立委。立院民眾黨團總召黃國昌回應，黃珊珊在競選期間非常辛苦，現在最重要就是齊心協力解決問題，「每人都是民眾黨非常重要的一份子」。

黃國昌15日上午與新北市議員陳世軒一同考察國家電影及視聽文化中心與二期場館進度，針對黨內有希望黃珊珊請辭立委的聲音？黃國昌表示，黃珊珊在競選期間中，他覺得對方非常辛苦，現在面對這問題，最重要就是大家齊心協力解決問題，回應支持者的期待，每個人都是民眾黨非常重要的一份子，每個人在自己工作崗位上把工作做好，才是回應每一張選票投給民眾黨的支持者共同期待。

至於若黃珊珊辭職，遞補的將是不分區第9名教授劉書彬？黃國昌回應，目前為止並沒有這層次的問題，現在民眾黨所有黨團成員、8位立委，大家還是齊心協力在立院工作崗位上，扮演好監督政府、幫人民發聲的工作。

至於時任柯文哲競選團隊發言人陳智菡認為，時任競總財務長李文宗應負最大責任？黃國昌指出，這次財務出現這麼大問題，首當其衝的是會計師端木正，為什麼會做出這麼離譜的事情，在監察院登打時，明明有支出發票卻不登打，為便宜行事，竟把金額灌到其他廠商收入的項下，「我們其實是百思不得其解。」

黃國昌強調，不管怎麼樣，在競選中出現這樣的問題，最重要的是把真相予以釐清，該追究的責任當然都要追究。

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