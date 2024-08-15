陳佩琪再道歉！　自爆骨鬆「體重僅42kg」不能久站

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲被爆競選總統經費申報不實，疑做假帳，妻子陳佩琪也陷入拿兒子名字開人頭公司爭議中。陳佩琪今（15日）發文，向受影響的病患道歉，透露自己體重只有只有42公斤，又嚴重骨質疏鬆。

陳佩琪目前擔任北市聯醫和平婦幼院區小兒科醫師，今在臉書向病患致歉，寫道：「跟這兩次門診我突然停診而受影響的病人致上最深的歉意，很抱歉讓你們看病的權利受損了。」

陳佩琪表示，她本來上班都是走路或搭公車或搭捷運，也幾乎不會遲到，「但早上隻身被眾多記者先生小姐們全面包圍，被擠在狹小且全無通行空間的捷運通道內，我只42公斤，又嚴重骨鬆（不能久站需要椅子），單靠一己之力實在無法突圍，跟病人說聲抱歉，也對當時捷運通道要進出民眾因而要繞遠路深感歉意！」

柯文哲身陷弊案風暴，妻子陳佩琪則用兒子當人頭開公司經營咖啡廳。面對人頭公司爭議，陳佩琪10日發文坦承自己確實開設了一家公司，並承認未來可能不會是公司的實際經營者。她表示，雖然公司已設立並開立帳戶，但目前尚未正式運作，因此她「自認有犯意但無犯行，希望法院能從輕量刑」。



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