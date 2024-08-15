國道客運9月起再調漲　3路線「最多貴11元」

▲國道客運將陸續調整票價。（示意資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部5月核定國道客運運價調漲，繼日前6條路線調漲後，第二波調漲潮除全航6268F路線實施日未定外，中壢、國光及台聯3家聯營的9001路線，及亞通客運5250含支線路線，9月1日起調漲，漲幅1到11元。另國光客運、首都客運、台北客運、三重客運、大都會客運等也將申請調漲，首都客運盼11月2日起調價。

交通部今年5月同意國道客運調漲案，四排座車型漲幅最高1.56%，中長途三排座漲幅最高6.46%，核定漲幅依路線不同從1元到36元不等。針對非TPASS月票使用者和非TPASS路線，若業者調漲票價，漲幅由政府補貼三分之二，業者可調漲票價三分之一，該三分之一由使用者負擔，日前國道客運業者除了已經針對政府補貼的三分之二漲幅皆申請調漲外，剩餘三分之一可反映票價漲幅，日前已有6條路線調漲銷售票價，近日再有3路線列第二波調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中日前首波調整的6條路線，除日豪客運1250機場路線調升2至14元外，其餘路線均為1至2元，分別為台聯客運5350路線、泰樂客運1550路線及1558路線、日豪客運1573路線及1250路線、中鹿客運9018路線。

此外，第二波調整將於9月過後陸續實施，根據公路局8月14日盤點，國道客運有3條路線已向監理所提出調漲售價申請，監理所也已同意備查，惟業者尚未實施，其中全航6268F路線實施日期未定，中壢、國光及台聯3家聯營9001路線及亞通客運5250含支線路線，實施日期目前預計為113年9月1日，調升1至11元。

▲9月起調整票價國道客運路線。（圖／新竹區監理所提供）※點圖可放大

公路局表示，該9條國道客運路線均納入TPASS月票使用範圍，歡迎民眾購買TPASS月票並踴躍搭乘使用，一起用行動來支持公共運輸；後續公路局將持續輔導地方政府推動更多元化的月票方案。

除該9條國道客運路線外，國光客運、首都客運、三重客運、大都會客運等近日也將向監理單位正式申請調漲售價。

首都客運總經理李建文表示，首都客運、台北客運、三重客運、大都會客運等轄下國道客運路線，預計8月下旬或9月初就會向監理單位提出申請，交通部5月已核定調整票價，但配合客運全聯會協調緩漲，希望不要讓民眾馬上感受到調整，將延後半年實施，雖政府已補貼吸收三分之二漲幅，但業者真的撐不下去，因此將申請調整剩餘三分之一漲幅調整，希望11月2日可以實施，呼籲體諒客運業經營困難，票價調整後將全數反映改善勞動條件上。

▲國道客運將陸續申請調漲售價。（示意資料圖／記者謝婷婷攝）

李建文指出，剩餘三分之一漲幅反映到票價上，幅度不多，四排椅客運約漲1到3元，北宜路線三排椅約漲3元到5元不等，舉例來說，1571台北-宜蘭原票價131元調整為136元，9023桃客總站-圓山捷運站原票價75元調整為76元，至於台北基隆間的2088線及1579線幾乎沒有調整，且北基、北桃和北宜等路線都有TPASS月票優惠，調整票價對使用TPASS民眾來說沒有影響。

國光客運副董事長王應傑則表示，國光客運會依循相關機制，提出票價調漲申請。公路局台北區監理所則回應，因國光客運過往票價推出優惠，售價低於核定票價上限，國光客運除規劃取消優惠外，也將依照新調整運價調漲，因此目前還在跟國光客運協調中，國光客運還未正式提出申請。

統聯客運則表示，何時反映剩餘三分之一漲幅，目前仍在觀望同業情況，希望未來可以反映成本。