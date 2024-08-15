　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道客運9月起再調漲　3路線「最多貴11元」

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。圖為台北轉運站，國道客運未見人潮。,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,連假,春節疏運,解封,共存,台北轉運站（圖／記者李毓康攝）

▲國道客運將陸續調整票價。（示意資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部5月核定國道客運運價調漲，繼日前6條路線調漲後，第二波調漲潮除全航6268F路線實施日未定外，中壢、國光及台聯3家聯營的9001路線，及亞通客運5250含支線路線，9月1日起調漲，漲幅1到11元。另國光客運、首都客運、台北客運、三重客運、大都會客運等也將申請調漲，首都客運盼11月2日起調價。

交通部今年5月同意國道客運調漲案，四排座車型漲幅最高1.56%，中長途三排座漲幅最高6.46%，核定漲幅依路線不同從1元到36元不等。針對非TPASS月票使用者和非TPASS路線，若業者調漲票價，漲幅由政府補貼三分之二，業者可調漲票價三分之一，該三分之一由使用者負擔，日前國道客運業者除了已經針對政府補貼的三分之二漲幅皆申請調漲外，剩餘三分之一可反映票價漲幅，日前已有6條路線調漲銷售票價，近日再有3路線列第二波調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中日前首波調整的6條路線，除日豪客運1250機場路線調升2至14元外，其餘路線均為1至2元，分別為台聯客運5350路線、泰樂客運1550路線及1558路線、日豪客運1573路線及1250路線、中鹿客運9018路線。

此外，第二波調整將於9月過後陸續實施，根據公路局8月14日盤點，國道客運有3條路線已向監理所提出調漲售價申請，監理所也已同意備查，惟業者尚未實施，其中全航6268F路線實施日期未定，中壢、國光及台聯3家聯營9001路線及亞通客運5250含支線路線，實施日期目前預計為113年9月1日，調升1至11元。

▲▼9月起調整票價國道客運路線。（圖／新竹區監理所提供）

▲9月起調整票價國道客運路線。（圖／新竹區監理所提供）※點圖可放大

公路局表示，該9條國道客運路線均納入TPASS月票使用範圍，歡迎民眾購買TPASS月票並踴躍搭乘使用，一起用行動來支持公共運輸；後續公路局將持續輔導地方政府推動更多元化的月票方案。

除該9條國道客運路線外，國光客運、首都客運、三重客運、大都會客運等近日也將向監理單位正式申請調漲售價。

首都客運總經理李建文表示，首都客運、台北客運、三重客運、大都會客運等轄下國道客運路線，預計8月下旬或9月初就會向監理單位提出申請，交通部5月已核定調整票價，但配合客運全聯會協調緩漲，希望不要讓民眾馬上感受到調整，將延後半年實施，雖政府已補貼吸收三分之二漲幅，但業者真的撐不下去，因此將申請調整剩餘三分之一漲幅調整，希望11月2日可以實施，呼籲體諒客運業經營困難，票價調整後將全數反映改善勞動條件上。

▲圓山轉運站(捷運圓山站),圓山交通廣場,國道客運,桃園通勤,基隆通勤。（圖／記者謝婷婷攝）

▲國道客運將陸續申請調漲售價。（示意資料圖／記者謝婷婷攝）

李建文指出，剩餘三分之一漲幅反映到票價上，幅度不多，四排椅客運約漲1到3元，北宜路線三排椅約漲3元到5元不等，舉例來說，1571台北-宜蘭原票價131元調整為136元，9023桃客總站-圓山捷運站原票價75元調整為76元，至於台北基隆間的2088線及1579線幾乎沒有調整，且北基、北桃和北宜等路線都有TPASS月票優惠，調整票價對使用TPASS民眾來說沒有影響。

國光客運副董事長王應傑則表示，國光客運會依循相關機制，提出票價調漲申請。公路局台北區監理所則回應，因國光客運過往票價推出優惠，售價低於核定票價上限，國光客運除規劃取消優惠外，也將依照新調整運價調漲，因此目前還在跟國光客運協調中，國光客運還未正式提出申請。

統聯客運則表示，何時反映剩餘三分之一漲幅，目前仍在觀望同業情況，希望未來可以反映成本。

ET快訊
電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」
女模控遭醫生侵犯　聽診器放乳暈上
「一陣暈眩」撞死女志工　肇事男雙手上銬...兩眼冒血絲
獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　孫鵬回應了
快訊／雨彈往南！大雷雨炸6縣市　暴雨「示警範圍」出爐
37歲「鴨頭」中彈亡！兇殘背景曝光
LIVE／奧運選手簽名會　林郁婷來了
唐治平去哪了？手機遺失「失聯8天」　友人籲網友幫協尋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疑「開車用手機」行為遭炎上！王齊麟首回應：不好的地方改進

考照前先上路訓練「交部推機車學習駕駛證」　明年擴大補助

男同事追求老婆！「2雷點」讓他決定離婚　網點頭：真的該離

枕頭要唸ㄓㄣˇ「ㄊㄡ˙」！他愣：學的都變了　留言一片吵翻

提升抗災能力！蘇花「和仁-崇德段」解除夜間封路　3大管制措施曝

請外送員抓飛天蟑螂「給100元小費」！他徒手搞定　全場讚真男人

都市傳說？為何一堆水泥車印「台北101優良協力廠」　內行人解答了

快訊／雨彈往南！大雷雨炸6縣市　暴雨「示警範圍」出爐　

發錢了！嘉義縣發3億重陽禮金　11萬長者受惠

中颱「安比」打亂交通　華航明往返日本東京航班異動

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

疑「開車用手機」行為遭炎上！王齊麟首回應：不好的地方改進

考照前先上路訓練「交部推機車學習駕駛證」　明年擴大補助

男同事追求老婆！「2雷點」讓他決定離婚　網點頭：真的該離

枕頭要唸ㄓㄣˇ「ㄊㄡ˙」！他愣：學的都變了　留言一片吵翻

提升抗災能力！蘇花「和仁-崇德段」解除夜間封路　3大管制措施曝

請外送員抓飛天蟑螂「給100元小費」！他徒手搞定　全場讚真男人

都市傳說？為何一堆水泥車印「台北101優良協力廠」　內行人解答了

快訊／雨彈往南！大雷雨炸6縣市　暴雨「示警範圍」出爐　

發錢了！嘉義縣發3億重陽禮金　11萬長者受惠

中颱「安比」打亂交通　華航明往返日本東京航班異動

台灣大哥大遭NCC罰900萬曝光「調解細節」：強行縮頻損害用戶權益

疑「開車用手機」行為遭炎上！王齊麟首回應：不好的地方改進

30歲男短短數月「暴肥25公斤」　醫示警：男性荷爾蒙失調釀禍

美女議員爆立德棒球場「帳目亂核銷」　官員用3萬6公帑買咖啡機

甜寵陸劇《私藏浪漫》5大看點！魏哲鳴「霸總級撩妻」小成本登平台年冠

網購中元拜拜美食今天下單明天到　再推大甲鎮瀾宮、霞海城隍廟代客普渡

三貂嶺溪中抱山羌遭炎上！　他還原經過：怕牠嚇暈「幫呼呼」

考照前先上路訓練「交部推機車學習駕駛證」　明年擴大補助

選手村「賠本133億」要賣掉！　伯明罕挽救破產卻被罵翻

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

新疆路邊攤遇強風襲　大量煎餅→在地美食

生活熱門新聞

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

他挖出張國煒「1句嗆酸民」　網：唯一不被討厭富二代

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

手搖杯封膜驚見統戰標語　店家回應了

快訊／雨彈來了！19縣市大雨特報　下到晚上

高風險駕駛「換發1到6年短期駕照」10／31上路　7.3萬人受影響

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光

陳詩媛管制區接機王齊麟　航警局發聲

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

爽用到2025年！LINE「6款貼圖超可愛」

郭正亮：台灣奧運成績「真的很差」！批人口少不是理由　

高雄大茗發明「無薪班」！總公司回應

更多熱門

相關新聞

公婆贊助買房「10年後傻眼」　人妻認了：老公睡客廳

公婆贊助買房「10年後傻眼」　人妻認了：老公睡客廳

不少人拒絕長輩贊助買房，就怕未來要同住的可能性！一名人妻透露，10多年前公婆給了一筆錢，讓小倆口在台北順利買房，如今生了一雙兒女，讓他們各住一間房，豈料外甥今年考上建國中學，公婆要求空出一間房，讓原PO無奈直呼「所以準備讓老公睡客廳了！」

高風險駕駛「換發1到6年短期駕照」10／31上路　7.3萬人受影響

高風險駕駛「換發1到6年短期駕照」10／31上路　7.3萬人受影響

台北小巨蛋旁車禍1死2傷　肇事男慟認「家人剛病逝」

台北小巨蛋旁車禍1死2傷　肇事男慟認「家人剛病逝」

中壢城市故事館　開設「說演故事工作坊」

中壢城市故事館　開設「說演故事工作坊」

Zipcar新增Touran、Zinger車款

Zipcar新增Touran、Zinger車款

關鍵字：

交通部國道客運調漲票價TPASS公路局國光首都三重台北大都會台聯日豪中壢全航泰樂亞通統聯客運

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

快訊／曾之喬懷孕了！

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

懶得排隊！上海妹嗆顧客：我那麼好看

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

他挖出張國煒「1句嗆酸民」　網：唯一不被討厭富二代

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面