高風險駕駛「換發1到6年短期駕照」10／31上路　7.3萬人受影響

▲ 高風險駕駛依照違規嚴重程度換發短期駕照。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為管理不適任駕駛，交通部修法，高風險駕駛將依照違規嚴重程度強制換發1至6年的短期駕照，且有6年觀察期，其中吊扣駕照1年以下換發6年短期駕照、扣照1年以上換領3年期駕照、吊銷駕照領2年期駕照，皆需上道安講習和繳清罰款才能發照，10月31日起上路。

為加強較高風險汽車駕駛人的駕照管理 ，交通部修正「道路交通安全規則」、「受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法」及「道路交通安全講習辦法」修法，駕照管理將恢復6年觀察期，按違規程度分級換發1年、2年、3年或6年短期駕駛執照，且須依道路交通安全講習辦法規定接受道路交通安全講習及繳清尚未結案罰鍰，新制預估影響7.3萬人。

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根據規定，若因交通違規遭吊扣駕照1年以下，將強制換6年短期駕照；違規遭吊扣駕照1年以上，只能換領3年期短期駕照，6年內換發2次；若違規遭吊銷駕照，強制換領2年期駕照，6年內換發3次，需上道安講習和繳清罰款才能發照。

另如其屬受終身不得考領駕駛執照處分者，現行經12年後符合得恢復考照者，發放有效期間1年的短期駕駛執照，新增規定自發照之日起，也恢復6年觀察期管理，6年期間內每滿1年換發一次。

此外，年滿75歲高齡駕駛人，依現行規定每3年定期換照，如有重大違規受吊銷駕駛執照處分，重新申請考驗將核發2年有效期間駕駛執照，6年觀察期內仍應每2年經體格檢查合格，並檢附通過認知功能測驗或無患有中度以上失智症證明文件辦理換照。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，針對高風險駕駛人將恢復短效期駕照管理，10月31日起上路，估7.3萬人受影響，盼透過配套的駕照期限管理，讓駕駛人上路行駛更遵守交通規定，若不遵守交通規則，除了有相關罰款和吊照等處分外，也新增駕照依照違規不同程度管理，透過短期駕照管理也會產生警惕督促駕駛人的效果。