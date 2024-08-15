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社會 社會焦點 保障人權

台北小巨蛋旁車禍1死2傷　肇事男「家人剛病逝」撞死熱心女志工

記者柯沛辰／綜合報導

北市南京東路四段14日傍晚5點多發生一起死亡車禍，當時56歲葉姓男子疑似疲勞駕駛，開車衝向人行道，造成路人1死2傷慘劇。事後，葉男供稱，他長期照顧重病家人，家人今天過世，他剛處理完後事，忙了一整天又去送貨，疑似太勞累才釀禍。至於死者張姓女子，其實是視障志工，當時正在引導視障者行走，怎料不幸被撞死。

警方調查，葉男14日傍晚5點多開車行經南京東路四段115號時，原先由東往西方向行駛，不料經過寧安路口時，車輛突然開始向右偏移，接著一路衝上人行道，還撞擊3名路人，釀成1死2傷。

▲▼自小客撞進小巨蛋旁人行道，2、3人受傷送往醫院救治。(圖／記者黃彥傑攝）

▲葉男駕車衝撞人行道，造成路人1死2傷。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

其中，70歲張姓女子是視障志工，當時正引導49歲視障的王姓男子行走在人行道上，不料飛來橫禍，兩人雙雙被撞飛到騎樓內，導致張婦當場失去呼吸心跳，送醫後傷重不治。

至於王男和另一名遭波及的24歲鄭女，分別左手手肘擦挫傷、左腳大拇指骨折，送醫後並無大礙。

肇事的葉姓駕駛供稱，他近日忙於照顧重病家人，但家人仍不幸在今天（14日）過世，他剛處理完後事，忙了一整天後，又為了生計跑去送貨，不料開車回程時太疲憊，突然感到一陣暈眩，才一時恍神釀禍，他內心很自責。

▲▼自小客撞進小巨蛋旁人行道，2、3人受傷送往醫院救治。(圖／記者黃彥傑攝）

▲▼自小客撞進小巨蛋旁人行道，2、3人受傷送往醫院救治。(圖／記者黃彥傑攝）

 
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