陳宗彥涉性招待遭起訴　黃國昌酸：當初還有臉稱「抹殺人格」





▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

行政院前發言人陳宗彥2012、2013年間涉嫌接受酒店業者性招待，案經南檢重啟調查後，認定陳接受2次免費性招待，15日依貪污治罪條例提起公訴，建請法院從重量刑並依法宣告褫奪公權。對此，民眾黨立委黃國昌痛批，陳宗彥當初還有臉說被抹殺人格，今天直接被檢察官打臉，但也質疑檢調早已掌握監聽譯文，當初為何無疾而終？而當初護航陳宗彥、不敢彈劾的監院，不過就是「廢物院」。

針對陳宗彥接受性招待遭起訴，黃國昌15日下午於臉書發文表示，「敗壞的官箴、可恥的監察院。」陳宗彥在台南市政府任職期間，因涉嫌接受色情業者性招待、替其喬事，今天遭檢察官依違反《貪污治罪條例》不違背職務收受不正利益罪起訴。

黃國昌提及，起訴內容與去年2月前立委陳琬惠所揭露如出一轍，陳宗彥長期接受色情業者媒介性交易，自2012年11月至2013年12月，至少交易了12次；期間更遭查獲接受無償性招待，即為色情業者「關心」延宕的工程進度，並介入警察人事案，「效率」非常之高。

黃國昌指出，「陳宗彥當初竟然還有臉說『這是未經查證的內容，抹殺一個人的人格』，今天直接被檢察官打臉！」更重要的問題是，這起檢調早已掌握監聽譯文的貪腐弊案，當初為何無疾而終、到底是誰在壓案放水，迄今真相不明，更無人負責，證明從鄭文燦到陳宗彥，新潮流果真很「夠力」。

黃國昌說，此外，更印證當初護航陳宗彥、不敢彈劾的監察院，不過就是一個「廢物院」，令人不齒，「請問監察院還不重新啟動彈劾嗎？還要繼續放水下去嗎？」