公司帳務遭端木正「灌水」　戴利玲：拜託檢調快查出來誰想害我

▲尼奧、時樂公司負責人戴利玲。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金假帳風暴，案發至今雪球越滾越大，恐有超過2000萬的帳務登載不實。對此，尼奧公司、時樂公司負責人戴利玲15日受訪說，「916萬為什麼灌給我？我也很想問啊」，昨天遭檢調約談時還說，可不可以趕快查清，告訴她到底是誰、快查出來到底是誰想害她。

「916萬為什麼灌給我？我也很想問啊。」面對公司遭到「灌錢」，戴利玲15日受訪時無奈反問，到底是誰？現在說是端木正，但就不知道是誰做了這件事情，「我昨天有跟檢調說，可不可以趕快查清，告訴我們是誰」。

至於民眾黨後續查帳時，有沒有查出其他的黑數？戴利玲則避談，「我不知道，因為他們後來查帳就沒有聯絡，就直接在記者會上說，因為跟我無關的我就不方便去管，因為那是人家的私帳」。

媒體還問到，是怎麼發現被灌水？之前檢調有動作？戴利玲說，「沒有，前面檢調沒有動作」，一開始則是康仁俊告知的，說這個太誇張了，開票開3次、場地費400多萬，「我說，蛤，什麼東西，他截圖給我。更好笑是，因為他跟我講之後不知道去哪裡查，所以我們去截電視媒體畫面」。

至於公司的聲譽因此受到影響，是否會跟民眾黨求償？戴利玲說，「我現在頭很昏，只想一天過一天、一步過一步，想要先把所有流言蜚語先平靜下來，再來想下一步」。

而是否相信民眾黨所說的，是問題出在會計師端木正上而不是黨內高層插手？戴利玲不願多談，「也不是我相信這個，因為我昨天就拜託檢調，快幫我查出來到底是誰想害我」。