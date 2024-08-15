民眾黨前立委「錄影失控大淚崩」！示警：這次比「藍白破局」嚴重

▲陳琬惠情緒失控淚灑攝影棚。（圖／翻攝YouTube／民眾之聲）

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨因政治獻金風波捲入爭議風波，周一的記者會不僅未能平息風波，反而引發更多質疑。民眾黨宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠在錄製網路節目《民眾之聲》談及近期風波時，一度情緒激動，淚灑攝影棚。她直言，此次事件對民眾黨的衝擊，比「藍白合破局」還要嚴重。

陳琬惠昨（14）日在《民眾之聲》節目中表示，政治獻金風波所謂的「內控問題」根本不應該發生。她提到，主席柯文哲在風波爆發後，第一時間宣布全面徹查，原本讓人寄予厚望。然而，周一的說明記者會卻讓她大失所望，「我為什麼失望？我認為不管是李文宗講的話、黃珊珊講的話，我都非常不認同」。

▲民眾黨陷入政治獻金風波，時任競總總幹事黃珊珊（12）日記者會說明。（圖／記者湯興漢攝）

陳琬惠進一步強調，在選戰期間，柯文哲作為一位候選人，當然是全國各地到處跑，但是黃珊珊身為總幹事，「你就是CEO啊！一家公司的帳怎麼樣處理？難道你一個CEO，完全都沒有責任嗎？」她進一步指出，仔細去看當時所呈現的單據，正是李文宗和黃珊珊的簽名。

陳琬惠認為，雖然可以怪罪會計師端木正，但黨內竟然連基本的核對機制都沒有，這讓她深感憂心。她提到，許多政治獻金是由基層民眾、小草們一筆一筆捐入的，這些都是支持者的心意，「怎麼可以用這樣的態度來面對？」

此外，陳琬惠指出，觀察組織部輿情顯示，此次風波對民眾黨的影響，比總統大選時的「藍白合破局」還要嚴重。她呼籲黨中央應該更加重視第一線的反應，尤其是面對地方鄉親的不滿與不捨；柯文哲也應該與黨內基層成員進行更直接的溝通。

▲陳琬惠淚崩 。（圖／翻攝YouTube／民眾之聲）

雖然她對黃珊珊有所批評，但陳琬惠強調，這並非「黨內找敵人」，希望外界不要見縫插針。當談到「我們都很愛這個黨」時，陳琬惠突然情緒失控，淚流滿面，一度無法繼續發言。

恢復情緒後，陳琬惠表示，希望這次風波能讓黨內痛定思痛，避免未來再犯類似錯誤。她認為，外界許多評論過於苛刻，甚至失實，「很多名嘴講的內容已經太過火了。」