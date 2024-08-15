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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰：兩岸善意門已開　歡迎旅客、學生、信徒來台

文／中央社

行政院長卓榮泰14日接受中央社專訪，他就兩岸議題提到，政府對學位生來台就學、陸生納保等都展現善意，友善的門已經打開了，不過「希望來的是觀光客、是學生、是宗教信徒，而不是軍機、軍艦跟統戰人士」。

▲▼準總統賴清德內閣團隊備受外界矚目，4/10謎底由賴清德揭曉，一如先前媒體報導閣揆由卓榮泰擔任，副閣揆鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱為政院新三角。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰。（資料照／記者湯興漢攝）

總統賴清德就職演說向中國遞出橄欖枝，拋出「可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮」。

卓榮泰14日接受中央通訊社專訪，他對於兩岸議題指出，學位生來台就學、陸生納保等議題，台灣都展現善意，「這個門已經打開了，我們當然歡迎」，不過，希望來的是觀光客、是學生、是宗教信徒，而不是軍機、軍艦跟統戰人士。

卓榮泰認為，兩岸要用和平發展來平衡窮兵黷武，各國對賴總統520講話的評價都不錯，只有中國用有色眼光與先入為主觀念，做出很多批判以及很多不當的動作；之後又宣布所謂22條（懲治台獨22條意見），對所謂台獨人士有非常離譜的定義，將造成在大陸經商旅遊來往的人，隨時陷入不安狀態，因此政府才會提出一些警告，希望減少非必要的大陸旅遊。

卓榮泰強調，這絕對不是台灣表示任何惡意，因為一旦有民眾在大陸受到不平等待遇或人身侵害，該去設法協助的還是政府。

他認為，「我們友善的門已經打開得很大」，也沒有禁團令，台灣已組成的團客還是可以去中國，只是要小心而已；即使在這情況底下，中國方面來台灣的團客，一個也沒有，最近才開始有馬祖的踩線團，但「我們還是歡迎、各部會還是歡迎」，希望開始踩線，將來觀光能進到台灣。

卓榮泰強調，「我們沒有展現任何的拒絕或惡意，反倒是他們（中方）用政治語言或政治架構，放在我們頭上」，政府是告訴人民自己要小心謹慎，但應該要開放的態度，還是展現出來了。

他認為，未來若對岸的踩線團過來，大家都互動良好，已經在走的台灣團客繼續到當地，旅遊品質沒有受到影響，人身安全沒有受到傷害，來來回回都非常自由，也沒有任何不舒服，「我們認為只要他（陸客）能夠來，我們也願意讓我們的人（台灣團客）再繼續過去，兩岸還是可以積極互動」。

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