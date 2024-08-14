　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中元節將至　行政院開會穩定物價、加強蔬果生鮮供應滿足需求

▲▼行政院副院長鄭麗君出席「經濟發展委員會」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中元節將至，國人習俗上都會進行普渡及祭祀活動。行政院副院長鄭麗君14日召開穩定物價小組會議，責請相關單位密切掌握國內外物價情勢，以及中元普渡祭祀商品、牲禮之供應及價格情勢，並協調通路推出促銷優惠方案，確保以合理價格滿足節慶需求。另外，請農業部持續因應近期風災，加速調節蔬菜供貨及協助農民復耕、復產，適時提供必要協助。

行政院指出，受惠國際原物料價格續處相對低檔，我國進口黃豆、小麥、玉米等關鍵原物料價格持續趨緩，今年第2季消費者物價指數（CPI）年增率已回落至2.20%，為最近4季以來最低，顯示國內物價壓力有所趨緩。

但7月下旬蔬果受凱米颱風影響而價揚，加以外食費、房租及醫療費用等服務類漲勢延續，7月CPI年增率2.52%，漲幅擴大，後續國內物價走勢仍須密切關注。

考量風災導致部分蔬果價格波動，加上中東地緣政治衝突升高，紅海事件、氣候異常等全球通膨風險因素續存，行政院將持續推動多元穩定物價措施，延長減徵重要關鍵原物料稅負，由源頭減輕業者營業負擔。

鄭麗君也責請農業部、內政部、經濟部等相關部會，密切注意相關項目之價格走勢，掌握市場及產業情況，若有異常情況，即時瞭解問題，研提妥適對策，力求穩定民生物價。

針對凱米颱風侵台造成部分農產品產區受損，鄭麗君則請農業部以「從寬、從簡、從速」原則，儘速辦理各項災害救助措施，協助農民復耕、復產。並持續掌握各地復耕狀況，與地方產銷團體保持聯繫，適時提供各項協助及輔導。農業部表示，目前天候漸趨穩定，中南部重要蔬菜產區復耕順利，8月下旬起，蔬菜供應可望逐步增加，價格漸趨穩定。

鄭麗君也提醒，汛期以來，部分蔬果受氣候條件不穩影響，致供應量減少、價格波動情事。請農業部持續掌握批發市場供需狀況，協同地方產銷班、農民團體等，落實各項調配供應措施，並透過蔬菜滾動式倉貯機制，適時釋出庫存調節市場，以發揮抑制價格上漲預期心理的效果，穩定民生物價。

另外，中元節為我國重要傳統節日，國人多於農曆7月間擇日舉辦普渡，各地祭祀祈福活動盛大展開，應節祭祀之豬、雞、魚等牲禮及蔬果、花卉需求將有所增加。

為穩定農產品價格，充裕應節農產品供應，副院長指示農業部持續監控批發市場行情，落實各項調配供應措施。農業部已盤點相關應節產品，並於節前5至7日加強調配、增加供應，包括：蔬菜增加17.2%、水果增加19.6%、花卉增加2.8%、毛豬增加15.8%、土雞增加20.0%、水產增加6.6%，確保市場供貨無虞，滿足國人需求。

餅乾、泡麵、飲料、罐頭等食品也是祭祀常見供品、民眾經常消費的品項，零售通路亦推出促銷優惠活動，如：買一送一、滿額優惠、特惠組合等，可供消費者選擇。副院長請經濟部持續注意國內各超市量販等零售通路販售之常見供品價格。

鄭麗君說，中元普渡推升祭祀供品需求，加以開學季、中秋節即將相繼到來，將推升相關食材、商品需求，請物價聯合稽查小組密切注意價量變動之合理性，不定期啟動稽查，避免不肖業者行哄抬、囤積等不法情事，確保市場秩序，嚴格把關消費者權益。

ET快訊
小巨蛋旁1死2傷畫面曝！轎車內線狂切衝人行道
柯文哲申報96萬素食費！民眾黨曝真相：無言
柯文哲申報「96萬元餐費」　綠議員質疑：是吃什麼素食？
國中弟愛吃炸雞！突肚痛掛急診　「幾乎快破裂」醫驚呆
微波爐細菌超多！研究人員：抗輻射「高溫還殺不死」
快訊／7縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
Google相簿上傳「1類照片」帳號直接停用！他嘆：回憶沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲96萬素食費真相！竟是會計師「沒按好清除鍵」　民眾黨：無言

中元節將至　行政院開會穩定物價、加強蔬果生鮮供應滿足需求

柯文哲選前一週申報「96萬元餐費」　綠議員質疑：是吃什麼素食？

行政院宣示強力掃黑　調查局「金融掃黑」行動5天查獲30億

臨時會開不成、人事案卡關　綠嘆藍白「無要無緊」：不能無限期延宕

葉元之喊組「奧運轉播國家隊」　洪申翰：你不要鬧了

體育部拼明年成立！2027年後預算達200億　設法人強化運動產業發展

酸柯文哲非素人而是「巨嬰」　林俊憲：10年還學不會從政基本常識

快訊／今遭檢調搜索！木可聲明「盼盡快查明真相」：帳務合法卻遭抹黑

曝李文宗委託端木正原因　陳智菡還原2疑點：合約是蓋柯文哲的章

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

阿金搭機117次去過52國　在機場變小明星路人搶拍

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

柯文哲96萬素食費真相！竟是會計師「沒按好清除鍵」　民眾黨：無言

中元節將至　行政院開會穩定物價、加強蔬果生鮮供應滿足需求

柯文哲選前一週申報「96萬元餐費」　綠議員質疑：是吃什麼素食？

行政院宣示強力掃黑　調查局「金融掃黑」行動5天查獲30億

臨時會開不成、人事案卡關　綠嘆藍白「無要無緊」：不能無限期延宕

葉元之喊組「奧運轉播國家隊」　洪申翰：你不要鬧了

體育部拼明年成立！2027年後預算達200億　設法人強化運動產業發展

酸柯文哲非素人而是「巨嬰」　林俊憲：10年還學不會從政基本常識

快訊／今遭檢調搜索！木可聲明「盼盡快查明真相」：帳務合法卻遭抹黑

曝李文宗委託端木正原因　陳智菡還原2疑點：合約是蓋柯文哲的章

8億人有腸躁症！徵兆和4種病很像「大腸癌也上榜」

高雄奇葩飲料店發明「無薪班」！總公司被罵爆回應了

小巨蛋旁1死2傷畫面曝！轎車內線狂切衝人行道　駕駛當場被捕

柯文哲96萬素食費真相！竟是會計師「沒按好清除鍵」　民眾黨：無言

想和新垣結衣肌膚一樣透亮？「養角質」保養新觀念必學

AI需求太強！技嘉上半年EPS賺7.84元　年增1.6倍「賺贏2023全年」

中元節將至　行政院開會穩定物價、加強蔬果生鮮供應滿足需求

柯文哲選前一週申報「96萬元餐費」　綠議員質疑：是吃什麼素食？

許基宏台東第二轟史上第1人　陳俊秀生涯200支二壘安打史上第20人

吳心緹獲邀合作「原因是新手媽媽」　她傻眼解釋：我不是啦！

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

政治熱門新聞

鄭文燦關押第二個月　受刑人控「特權」獨居吹冷氣

政治獻金平台會計師僅能「查詢」　端木正登錄收支需柯文哲、競總授權

幕後／民眾黨3天對質內容曝光

民眾黨恐惹錯人？他曝端木正「超硬背景」

即／議員江志明涉施壓台鐵女員工　民進黨開鍘：送評委會議處

韓國瑜大整頓　立法院一口氣異動50人

快訊／政治獻金風暴！黃珊珊請辭中央委員

快訊／今遭檢調搜索！木可發聲明

老翁打站務員還帶綠議員鬧場　民進黨公布姓名：要求江志明即刻道歉

快訊／民眾黨曝「監院後台紀錄」　控尼奧、時樂帳目是端木正更改

葉智光搶先木可公司出招　14日向北檢提告

端木正聲明「洩1事」　蔡正元揪關鍵：無比嚴重的事情

快訊／柯文哲發黨員信認「用人不當」　坦承缺乏專業團隊

快訊／林郁婷粉絲看這邊！新北明舉辦簽名會　7奧運選手都將出席

更多熱門

相關新聞

行政院宣示強力掃黑　調查局「金融掃黑」行動5天查獲30億

行政院宣示強力掃黑　調查局「金融掃黑」行動5天查獲30億

法務部調查局日前發動「金融掃黑」行動，行政院發言人陳世凱14日表示，此次是新政府上任後，首波針對金融掃黑專案大規模偵辦，經長期部署後於8月5日到8月9日發動，從個人及企業面向重點打擊違法操縱股票市場、惡性金融詐貸等不法樣態，總計查緝150案，搜索69處、約談421人，查獲不法金額超過30億。

體育部拼2025年成立！3年後預算達200億

體育部拼2025年成立！3年後預算達200億

電信詐欺猖獗「申請30萬筆詐騙門號得逞」　監院點名政院打詐不夠力

電信詐欺猖獗「申請30萬筆詐騙門號得逞」　監院點名政院打詐不夠力

鄭文燦被檢舉特權獨居吹冷氣　矯正署說話了

鄭文燦被檢舉特權獨居吹冷氣　矯正署說話了

長期高溫「蔬果豬肉價格飆升」　環團：應跨部會討論平緩物價

長期高溫「蔬果豬肉價格飆升」　環團：應跨部會討論平緩物價

關鍵字：

行政院物價中元節

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

施壓台鐵站務員「瞎扯腳踏車是助行器」　民團道歉：言論欠考慮

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

即／成大驚爆詐領助理費　教授等11人被搜索帶回

更多

最夯影音

更多

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面