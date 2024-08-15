考試分發入學今放榜「8點開放查詢」　錄取率預估約96%

▲大學考試分發結果今天公布，上午8時起就可到考分會網站查詢。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

113學年大學考試分發今（15日）上午8時放榜。大學考試入學分發委員會（考分會）提醒考生，今天上午8時起可至考分會網站查詢，將提供最低錄取分數等數據，並同步受理考生分發結果複查。另外，今年同樣提供簡易查榜服務，查詢方式為網址加上應試號碼。

根據考分會統計，113學年共有61校、1839個系組參與分發入學招生，招生總名額為3萬7264名，較去年減少5215名，減幅約12.3%。另各招生管道回流名額總計1萬5426名，比112學年少4591名，推估今年錄取率約95.9%，可能比去年（96.14%）略低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

113學年大學分發入學有160種採計組合（可參採分科測驗、學科能力測驗、術科測驗），最低的登記標準落在「英文、數學A、數學甲」及「英文、數學B、物理」這兩個採計組合，3科合計25級分就可登記。

考分會表示，今年簡易查榜服務查詢方式為「http://fast.uac.edu.tw/應試號碼」，例如若要查詢准考證號20000001錄取校系，請輸入「http://fast.uac.edu.tw/20000001」。

考分會提醒考生，從今天起提供「分發結果說明」系統，讓考生查詢所填各志願未錄取原因。若考生仍有疑慮，從今天起至8月19日止，在考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以一次為限，考分會將統一在8月26日公布分發複查結果。