補助私大學雜費發酵！偏遠國立大學現缺額　東華少97人最多

▲考分會表示，受到減免私校學雜費影響，位於都會區私校幾乎都滿招。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年大學分發入學今（15日）放榜，今年共有31校缺額2505人，較去年大減6成，寫下4年來新低。考分會指出，政府今年2月起補助私校學雜費發揮作用，地理位置在都會區的私校幾乎都滿招，地理位置比較偏遠的國立大學反而有缺額，其中東華大學少97人最多。另以學群區分，管理學群缺額542人最多，其次為財經學群268人、外語學群251人。

分發入學今天放榜，根據考分會統計資料，今年僅有31校缺額2505人，比去年29校、6464人，少了3959人，缺額比去年大減61%，缺額數為4年來新低。

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特別的是，今年參與分發入學招生的30所私校中，共有東吳大學、世新大學、北醫大、高醫大、中原大學等11所私校滿招無缺額，反倒是31所公立大學中，共有12所有缺額，其中東華大學缺額97人最多，其次為金門大學缺額86人，台東大學也有40人。

此外，若以學群來區分，根據考分會資料，管理學群缺額542人最多，其次為財經學群268人、外語學群251人。若以缺額占比來計算，藝術學群27.97%占比最高。

考分會執行秘書沈聖智分析，政府在今年2月啟動私立大專校院學雜費減免政策，的確對私校招生有幫助，地理位置在都會區的私校幾乎都滿招，反而地理位置比較偏遠的國立大學反而有缺額。至於學群缺額分布，則和往年差不多，也反映整個社會就業氛圍。