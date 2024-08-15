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分發入學放榜錄取率94.62%　31校缺額2505人「實踐最多」

▲大學分科測驗今起一連兩天登場，圖為松山家商考場。（圖／記者楊惠琪攝）

▲分發入學今天放榜，31校缺額共有2505人。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年大學分發入學今（15日）放榜。受到今年招生總名額比去年減少超過5千人影響，今年僅有31校缺額2505人，比去年29校缺額6464人減少近4千人，加上登記人數3.7萬人和去年差不多，導致今年錄取率94.62%，也比去年降低1.52個百分點。31校出現缺額，其中實踐、長榮、大葉、真理、中華大學、文化大學等6所私校缺額都超過200人，缺額最多為實踐大學296人。

113學年度大學分發入學，今天上午8時在大學考試入學分發委員會網站公告分發結果，並同步公告各系組最低錄取標準等資訊。

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根據考分會統計，今年共有61校、1839個系組參與分發入學招生，招生總名額為3萬7264名，較去年減少5215名，減幅約12.3%。另各招生管道回流名額總計1萬5426名，比112學年少4591名。

考分會執行秘書沈聖智指出，本學年共有3萬7069人登記，總錄取人數為3萬5076人，錄取率為94.62%，比去年降低1.52個百分點。另今年僅有31校缺額2505人，比去年29校缺額6464人減少3959人，主要缺額分布在262個系組。

考分會進一步表示，今年30所私校參與招生，11所無缺額，19所有缺額，若以缺額數來看，實踐、長榮、大葉、真理、中華大學、文化大學等6所私校，總缺額都超過200人，缺額最多為實踐大學296人，其次為長榮268人、大葉253人，真理與中華缺額都是246人，文大為245人。

在國立大學缺額部分，根據考分會統計，共有台大等19所大學無缺額，另有12所國立大學有缺額，其中東華大學97人最多，其次為金門大學86人，台東大學也有40人，嘉義大學19人、台灣藝術大學16人、台南大學14人、中山大學10人。

沈聖智提醒考生，從今天起提供「分發結果說明」系統，讓考生查詢所填各志願未錄取原因。若考生仍有疑慮，從今天起至8月19日止，在考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以一次為限，考分會將統一在8月26日公布分發複查結果。

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