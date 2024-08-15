借地餵養流浪狗！牠衝出馬路「害騎士摔癱」　愛媽慘被起訴

▲流浪犬示意圖，非當事案件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名李姓男子去年1月間騎機車行經鳳山區某路段時，一隻流浪犬突然衝出，李男嚇得摔車，最後導致頭部重創恐終身癱瘓臥床，李男家屬不滿歐姓女子在該處餵養流浪犬導致車禍發生，憤而提告，檢察官認定歐女餵養流浪狗也有疏失，依過失重傷害罪嫌將她起訴。

檢方指出，歐女向洗車場借用一處空間放置狗籠，收留附近的流浪犬，平常她就會到該處餵養流浪犬，去年1月27日下午4時許歐女又去餵養狗兒，沒想到她打開狗籠時，狗兒隨即衝出，往馬路狂奔，此時李姓男子剛好騎車經過，當場被嚇到摔車。

車禍導致李男頭部重創，合併大腦硬膜下出血和蜘蛛膜下腔出血，造成顱骨缺損及水腦症，無力生活自理需要24小時專人照料，恐怕終身癱瘓臥床。李男家屬認為，就是歐女在洗車場養流浪犬，才導致車禍發生，決定提告歐女。

檢方調查時，歐女雖坦承在洗車場養流浪犬，但也認為李男騎車太快才造成車禍，也有責任，但檢方發現李男的車速僅48公里，未超過該路段50公里的速限，認定歐女既借地餵養流浪狗，應對流浪狗有適當的管束，並採取必要的防護措施，卻未盡飼養和看顧流浪犬的責任明顯有疏失，偵結依過失重傷害罪將她提起公訴。