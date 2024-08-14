前解放軍駕快艇闖淡水河！「助防台灣」求交保　法官裁定續押

記者黃宥寧／台北報導

曾任中國解放軍海軍艦長的陸籍男子阮芳勇，駕駛快艇從福建直闖淡水老街渡船碼頭，經羈押67天，被依違反入出國及移民法起訴移審。下囚車時，阮露齒燦笑說「我愛台灣不想回去」。士院下午召開移審庭時，阮更表明願以自身軍事經驗協助台灣對抗中共的軍事威脅，法官聽完後諭知續押。

羈押中的60歲阮芳勇，今早下囚車時，面對記者提問「喜歡台灣的環境嗎？想回去嗎？」他回答：「愛台灣，不想回去。」

阮芳勇在法庭上坦承，6月8日晚間7點30分離開福建碼頭，於10點20分駛出港口，翌日上午10點20分抵達淡水河口。他強調，檢察官起訴有誤，事實是，當時意外擦撞了客船，並立刻請求客船船長幫忙報警，自願投案。

▲陸籍阮芳勇駕快艇來台喊不後悔。（圖／記者黃宥寧攝）

阮向法官解釋，沒來過台灣，在台沒朋友、沒有財產，更「真情告白」指出，以前長期在軍隊任職，對軍事上有充分認識，可協助台灣對抗中共的軍事威脅。

法扶律師林輝豪說，被告行為符自首條件，希望能考慮他在案發後的自白態度，給予交保的機會，若無法也請求解除接見通信。

法官聽完他的「愛台真情告白」後，諭知被告涉違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的大陸地區人民未經主管機關許可，不得進入台灣地區的規定及《入出國及移民法》的未經許可入國罪嫌疑重大，審酌目前審理進度、被告人身自由及防禦權保障等，認無從以羈押之外方式取代，裁定續押，全案定本月26日上午11時行準備程序。