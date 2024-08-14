快訊／陸少校艦艇長駕快艇闖淡水河今起訴！遭逮曾喊「不後悔」

記者黃宥寧／台北報導

史無前例！新北市端午期間傳出偷渡案，海巡署獲報抵達現場攔截，發現陸籍男子阮芳勇駕駛快艇「鴻津號」從福建直闖淡水河口，他聲稱在對岸使用通訊軟體發表不利國家言論，遭限制出境，才會挺而走險「投奔自由」，遭羈押第67天，士林地檢署今（14）日偵結，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴。

60歲阮姓男子6月8日駕駛快艇「鴻津號」從福建某漁港偷渡，翌日在淡水河碼頭附近不慎撞上一艘交通船，隨即被業者發現並報警處理。經查，阮男原為中國海軍前少校艦艇長，他聲稱自己因在中國發表不利言論而遭限制出境，才選擇冒險偷渡來台尋求庇護。

6月17日海巡署將阮男從宜蘭收容所拘提至士檢訊問後，當庭逮捕，法院隨即裁定羈押禁見。阮男被面對媒體問及「是否後悔來台？」，他竟面帶微笑地回：「不會後悔」，隨後被送上囚車。

▲陸籍阮芳勇從福建偷渡來台遭羈押。（資料圖／記者黃宥寧攝）

《東森新媒體ETtoday》獨家取得2張照，其長相與阮男極為相似，照片身份為福建省寧德市某房地產董事長，其公司成立於2000年4月29日。據大陸知情人士表示，阮男確實是解放軍海軍退伍，有過2段婚姻，但後來建設公司倒了、賴帳成了「老賴」，指他有能力還錢而拒絕還錢，被銀行列入失信黑名單中，所以被限制出境。

▲阮芳勇。（合成圖／翻攝自微博／當事人）

阮男長相斯文、戴著眼鏡，身穿短襯衫配西裝褲，既整齊又乾淨，與一般狼狽偷渡客截然不同。他聲稱曾擔任過海軍，還做過艦艇艇長，但因曾發布不利中共言論，被陸官方鎖定，導致被限制出境，故起了偷渡念頭，不過確切偷渡原因仍待檢方進一步釐清。