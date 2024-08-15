行政院前發言人陳宗彥捲性招待醜聞！南檢偵結起訴　建請從重量刑

▲行政院前發言人陳宗彥捲入性招待醜聞，今遭檢方提起公訴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

行政院前發言人陳宗彥於民國101年、102年間涉嫌接受酒店業者不當招待，更使用暗語「喝咖啡」代稱，陳因陷入醜聞而請辭。案經檢察官簽呈分案後，一度不了了之；台南地檢署重啟調查後，認定陳宗彥介入警員平調案及視聽業者變更使用工程案，並接受酒店業者安排女服務生性招待，於15日偵查終結並提起公訴，檢方要求刑庭加重其刑，並宣告褫奪公權。

陳宗彥11年前涉嫌接受酒店業者性招待，業者不但以「陳董」、「老闆朋友」、「同學」代稱陳宗彥，更疑似數度提供性招待，以暗語「喝咖啡」代稱。另監聽譯文也顯示，小姐花名包含愛佳、愛玲跟小芸，酒店員工亦清楚知悉陳宗彥對出場小姐有特別要求，「條件好，盡量不要有刺青的。」

台南地檢署偵辦陳宗彥等涉嫌違反貪污治罪條例等案，認定陳男介入警員平調案及視聽業者變更使用工程案，並接受酒店業者安排女服務生性招待，經檢察官重啟調查後，於15日偵查終結並提起公訴，檢方要求刑庭加重其刑，並宣告褫奪公權。

起訴資料指出，陳宗彥於民國101年、102年擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，因受連姓及王姓酒店業者請託，而協助詢問、協調台南市某警職人員平調案及某視聽歌唱場所變更使用工程案，並於101年12月間及102年11月間接受連姓及王姓酒店業者安排酒店女服務生提供性招待，因認陳姓被告涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款「不違背職務收受不正利益罪嫌」，連姓被告及王姓被告均涉犯貪污治罪條例第11條第2項、第4項「不違背職務交付不正利益罪嫌」，均提起公訴。

檢方建請法院審酌陳宗彥擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，受領國家俸祿，本應潔身自愛，謹守公務員分際，竟未能與酒店業者保持距離，貪圖性招待而收受不正利益，有害公務員廉潔自持之要求，亦嚴重破壞國家公務員清廉形象，且其自始否認犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量刑並依法宣告褫奪公權。