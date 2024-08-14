台中驚見浪貓遭熱油燙死！連「蛋蛋都融化」　全身近9成灼傷亡

記者許權毅／台中報導

台中市梧棲區文化路近日傳出虐貓事件，一隻虎斑貓疑似遭人潑灑熱油，全身多處灼傷、脫毛，已經無法動彈，有好心愛媽將貓咪送醫治療，仍不幸死亡。影片曝光後，引起眾多民眾憤怒，紛紛要求追出真相，認為是否有人動手虐貓。

▲台中市一隻浪貓疑似遭熱油或不明物潑灑，全身多處灼傷，到醫院時已經奄奄一息，經搶救仍不幸死亡。（圖／民眾提供）



洪姓愛媽說，貓咪在12日晚上被救援，13日上午過世，傷得非常嚴重，原本以為下體有糞便，沒想到竟然是貓咪蛋蛋也遭不明物燙到融化，且下顎還有嚴重見骨傷勢。貓咪基本上是體無完膚，不知道那有多痛，為什麼會有人類下得了這種毒手。

▲陳姓民眾發現浪貓疑似遭虐，再有好心民眾前往救援送院。（圖／民眾提供）



畫面也可見，貓咪大約全身90%都是灼燒傷，貓毛也變得焦黑，甚至毛髮都被燙到消失，僅剩下皮膚表層，讓人看得相當難受。

台中市動保處今日說明最新進度，全案已經通報警方，協請調閱監視器查詢，但發現貓咪並非在現場遭到攻擊或虐待，而是步行到被民眾發現的地點，將持續調閱追查。至於貓咪是否是遭熱油潑灑而亡？或是其他因素致死？動保處表示，今日已經由人員前往領回貓咪遺體，才能進一步釐清確切原因。

▲貓咪全身接近9成都是燒燙傷，傷勢嚴重而亡。（圖／民眾提供）



熱心的陳姓民眾發文說，只見貓咪全身發紅，躺在路邊奄奄一息，不斷發出虛弱貓叫聲，不曉得是車禍還是其他原因，看上去快要斷氣，自己不是專業人士，不敢隨意移動。

有愛心媽媽前往將貓咪送醫，但貓咪傷勢過重，昨日就已經搶救無效。不少網友認為，貓咪傷勢看上去特殊，懷疑是遭有心人惡意攻擊，紛紛留言要求動保處介入調查。有劉姓民眾說，自己向動保處查緝隊通報，今日將由愛媽將貓屍帶回調查。