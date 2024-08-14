　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中驚見浪貓遭熱油燙死！連「蛋蛋都融化」　全身近9成灼傷亡

記者許權毅／台中報導

台中市梧棲區文化路近日傳出虐貓事件，一隻虎斑貓疑似遭人潑灑熱油，全身多處灼傷、脫毛，已經無法動彈，有好心愛媽將貓咪送醫治療，仍不幸死亡。影片曝光後，引起眾多民眾憤怒，紛紛要求追出真相，認為是否有人動手虐貓。

▲▼台中傳浪貓遭熱油燙死！連貓蛋都融化...全身近9成灼傷亡。（圖／民眾提供）

▲台中市一隻浪貓疑似遭熱油或不明物潑灑，全身多處灼傷，到醫院時已經奄奄一息，經搶救仍不幸死亡。（圖／民眾提供）

洪姓愛媽說，貓咪在12日晚上被救援，13日上午過世，傷得非常嚴重，原本以為下體有糞便，沒想到竟然是貓咪蛋蛋也遭不明物燙到融化，且下顎還有嚴重見骨傷勢。貓咪基本上是體無完膚，不知道那有多痛，為什麼會有人類下得了這種毒手。

▲▼台中傳浪貓遭熱油燙死！連貓蛋都融化...全身近9成灼傷亡。（圖／民眾提供）

▲陳姓民眾發現浪貓疑似遭虐，再有好心民眾前往救援送院。（圖／民眾提供）

畫面也可見，貓咪大約全身90%都是灼燒傷，貓毛也變得焦黑，甚至毛髮都被燙到消失，僅剩下皮膚表層，讓人看得相當難受。

台中市動保處今日說明最新進度，全案已經通報警方，協請調閱監視器查詢，但發現貓咪並非在現場遭到攻擊或虐待，而是步行到被民眾發現的地點，將持續調閱追查。至於貓咪是否是遭熱油潑灑而亡？或是其他因素致死？動保處表示，今日已經由人員前往領回貓咪遺體，才能進一步釐清確切原因。

▲▼台中傳浪貓遭熱油燙死！連貓蛋都融化...全身近9成灼傷亡。（圖／民眾提供）

▲貓咪全身接近9成都是燒燙傷，傷勢嚴重而亡。（圖／民眾提供）

熱心的陳姓民眾發文說，只見貓咪全身發紅，躺在路邊奄奄一息，不斷發出虛弱貓叫聲，不曉得是車禍還是其他原因，看上去快要斷氣，自己不是專業人士，不敢隨意移動。

有愛心媽媽前往將貓咪送醫，但貓咪傷勢過重，昨日就已經搶救無效。不少網友認為，貓咪傷勢看上去特殊，懷疑是遭有心人惡意攻擊，紛紛留言要求動保處介入調查。有劉姓民眾說，自己向動保處查緝隊通報，今日將由愛媽將貓屍帶回調查。

ET快訊
台中浪貓遭燙死！　連「蛋蛋都融化」
快訊／黃珊珊「按鈴提告」端木正！
快訊／坦承缺乏專業團隊　柯文哲發黨員信認「用人不當」
快訊／國家警報狂響！　大雷雨轟6縣市
快訊／萬華吊車遭雷擊！　3人觸電送醫
林郁婷發文急問　「如何保護金牌」
快訊／搭高鐵坐過頭「竟按緊急按鈕」　列車一度臨時停車
快訊／覺得冤枉？　柯文哲：不會啦不會啦
一家5死！長女倖存　區公所公布善款帳號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北出租套房男客3天沒出門　房東聞惡臭報警…驚見他腫脹躺床亡

快訊／政治獻金風暴！黃珊珊「按鈴提告」端木正

快訊／台南安南區民宅火警　婦人吸入滅火器乾粉不適送醫

頂級高山烏龍1盒2600...是毒品！「解憂雜貨店」被抄5人落網

快訊／北市大雷雨！萬華工地吊車遭雷擊　3操作員觸電就醫

台中驚見浪貓遭熱油燙死！連「蛋蛋都融化」　全身近9成灼傷亡

嘉義翁腳踏車當「助行器」嗆台鐵女站務員　公所：他確實是身障者

北市東區賓士逆向撞2車逃逸　27歲男酒測值0.1...辯喝啤酒壓驚

苗栗店家屋頂竄火光！霹靂啪啦嚇壞鄉親　電線走火原因曝

個資法、妨害名譽提告！房地產教父遭控拍裙底怒了　親曝拍照原因

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

新北出租套房男客3天沒出門　房東聞惡臭報警…驚見他腫脹躺床亡

快訊／政治獻金風暴！黃珊珊「按鈴提告」端木正

快訊／台南安南區民宅火警　婦人吸入滅火器乾粉不適送醫

頂級高山烏龍1盒2600...是毒品！「解憂雜貨店」被抄5人落網

快訊／北市大雷雨！萬華工地吊車遭雷擊　3操作員觸電就醫

台中驚見浪貓遭熱油燙死！連「蛋蛋都融化」　全身近9成灼傷亡

嘉義翁腳踏車當「助行器」嗆台鐵女站務員　公所：他確實是身障者

北市東區賓士逆向撞2車逃逸　27歲男酒測值0.1...辯喝啤酒壓驚

苗栗店家屋頂竄火光！霹靂啪啦嚇壞鄉親　電線走火原因曝

個資法、妨害名譽提告！房地產教父遭控拍裙底怒了　親曝拍照原因

外傳遭中國隊2次退回　24歲神槍手逆襲「奧運一戰成名」

黃偉哲挺青年在地實踐　南市府研考會提案培力北門開跑

水腫分4級！按小腿下陷「超過20秒」小心了　不是水喝太多

中菲行看航空貨運沒有淡季　9月新增13架包機

快訊／政治獻金風暴！黃珊珊「按鈴提告」端木正

王毅：中國必將跨越「修昔底德陷阱」、「中等收入陷阱」

「航運ETF」00960成分股曝光！貨櫃三雄列前十大　長榮破9%居冠

車禍2幼童甩出車外！　僅穿尿布「高速公路趴趴走」畫面曝光

快訊／主動辭中央委員！黃珊珊：該負的責任就要負　盼儘速釐清事實

不是台積電！　全球最大主權基上半年持有台股前十檔曝光

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

社會熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

色公公半個月6度性騷　人妻受不了提告

即／台北看守所驚傳受刑人死亡！洗錢入獄才2周

快訊／大逆轉！民眾黨「延後提告」端木正

議員陪施暴者嗆台鐵女站務員　臉書遭灌爆

一張摩鐵發票洩綠光　人夫怒上櫃董事偷情對話

變態書記官將贓物庫當創意私房　翻攝304G扣案偷拍片

鄭文燦被檢舉特權獨居吹冷氣　矯正署說話了

渣男偷拍性愛片逼婚　PO上網公布妻個資還辱「眾人X」

台南惡火奪5命！1家6口剩1人　全家福照曝光惹鼻酸

「房地產教父」爆北捷偷拍裙底　今晨臉書回應了

生技老董偷辣人妻！　綠帽夫直球對決被「兩手一攤」

即／大寮重大車禍！起重車衝撞分隔島「多車受損」

更多熱門

相關新聞

苗栗店家屋頂竄火光　電線走火原因曝

苗栗店家屋頂竄火光　電線走火原因曝

苗栗縣頭份市建國路一間商店屋頂，昨晚（13日）因電線走火，霹靂啪啦聲響夾雜驚人火光，嚇壞店家和圍觀民眾，消防局據報出動數輛消防水車，升起雲梯車察看時，火勢已自行熄滅，剩下焦黑的管線，未釀成災害。

個資法、妨害名譽提告！房地產教父曝「拍照原因」怒了

個資法、妨害名譽提告！房地產教父曝「拍照原因」怒了

台中40年牛肉爐老店好衰　休旅車撞進門口

台中40年牛肉爐老店好衰　休旅車撞進門口

砂石車電動網「突然升起」勾斷電桿

砂石車電動網「突然升起」勾斷電桿

爆北捷偷拍！房地產教父現身了：習慣性拍一下

爆北捷偷拍！房地產教父現身了：習慣性拍一下

關鍵字：

台中梧棲貓咪虐待熱油動保處愛媽野貓浪貓影音

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

施壓台鐵站務員「瞎扯腳踏車是助行器」　民團道歉：言論欠考慮

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

更多

最夯影音

更多

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面