　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旅行社強迫進購物站罰5萬元　自由潛水違規帶客最高噴20萬　

▲▼北京,北京團客,赴陸首發團,大陸旅行團,大陸旅遊團。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲交通部修法，強化旅行業管理。（資料示意圖／記者蔡儀潔攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部預告修正「發展觀光條例裁罰標準」部分條文，明訂旅行社若強迫旅客進入或留置購物店購物，罰款從2萬元提高到5萬元，另旅行社使用遊覽車為符合駕駛工時或車輛使用規定，將可罰5萬元。另自由潛水未持教練證明帶客最高罰20萬元。

為了保障旅客權益，交通部預告修正「發展觀光條例裁罰標準」部分條文，包括旅行社辦理旅遊使用遊覽車，未於每日行程出發前依交通部公路局訂定之檢查紀錄表執行，且情節重大，可罰5萬元外，未符合遊覽車駕駛汽車運輸業管理有關租用遊覽車駕駛勤務工時及車輛使用之規定，也可罰5萬元，未揭露行程資訊內容也可罰3萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，旅行社若強迫旅客進入或留置購物店購物，罰款從2萬元提高到5萬元；旅行業未經揭露於旅遊文件且未取得旅客同意，向旅客兜售或使第三人向旅客兜售物品，也新增罰款3萬元；旅行業未依規定於投保履約保證保險10日內，依交通部觀光署規定之格式填報保單資料，經限期改善，屆期未改善，新增開罰1萬元。

另修法也明訂違反從事水肺潛水或自由潛水活動應具該潛水活動相對能力證明，其中自由潛水活動每人每次指導人次4人為限；或增加1位符合水域遊憩活動管理辦法第17條規定之助教者，指導上限可增加為6人。另若未持教練證明帶客，最高可罰20萬元。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
27歲客運司機遭違規女駕駛撞死　母崩潰認屍
夫妻15年後重返瑞士「復刻甜蜜合影」　背後1變化讓他哭了
林郁婷對手比X挑釁　泰女將風度對抗阿爾及利亞拳后被讚爆
日本氣象廳示警「注意巨大地震」
快訊／高雄命案！女陳屍屋內
曾馨瑩豪撒6.24億買首席公館！4個車位「3700萬」榮登北
快訊／羅嘉翎下一步動向確定　不再減重改打62公斤、67公斤量

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連3位妹子「1條件才交往」驚呆他　全場搖頭：分手變廢

長榮航空參展亞太永續博覽會　祭亞洲不限航點機票抽獎

旅行社強迫進購物站罰5萬元　自由潛水違規帶客最高噴20萬　

日本7.1地震「約23顆原子彈能量」！專家：留意是否連動南海海槽

短延時豪雨轟中南部　下周三後又有颱風生成機率

要變蜘蛛人了？他PO被蜘蛛咬傷照　網驚喊「不妙」：快看醫生

日本規模7.1強震　觀光署：無旅行團受影響

漢來美食攜手正修科大採購在地食材　小農有穩定收入嗨了

快訊／17:36花蓮近海規模4.4地震　9縣市有感「最大震度3級」

快訊／17:36發生有感地震！

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

邊荷律突被cue三振舞！　秒甜笑應援網暴動：超香

【是沒看到還是裝沒看到？】遞麥給 #王齊麟 他急拍手沒接 #李洋 傻眼XD

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

連3位妹子「1條件才交往」驚呆他　全場搖頭：分手變廢

長榮航空參展亞太永續博覽會　祭亞洲不限航點機票抽獎

旅行社強迫進購物站罰5萬元　自由潛水違規帶客最高噴20萬　

日本7.1地震「約23顆原子彈能量」！專家：留意是否連動南海海槽

短延時豪雨轟中南部　下周三後又有颱風生成機率

要變蜘蛛人了？他PO被蜘蛛咬傷照　網驚喊「不妙」：快看醫生

日本規模7.1強震　觀光署：無旅行團受影響

漢來美食攜手正修科大採購在地食材　小農有穩定收入嗨了

快訊／17:36花蓮近海規模4.4地震　9縣市有感「最大震度3級」

快訊／17:36發生有感地震！

分析林郁婷爭議「盜用公視畫面」　百萬YTR DK謝罪致歉：我知法犯法

「子承父業」戴記茶坊四代製茶　榮獲新北美人茶特等獎

南投女路走讀小旅行開放報名　追尋南投、集集、埔里女性足跡

用愛之手打造「冠軍爸爸」　基隆七堵親子館親子齊歡樂

撞死27歲客運司機！違規女駕駛只顧看車頭　母接噩耗崩潰認屍

「基隆教育好聲音」交流座談會　謝國樑與大學生對談市政規劃

曾被質疑原民身份　盧學叡發聲挺林郁婷：到底有什麼好證明的

基隆甜蜜跨代親子烘焙趣　祖孫館DIY健康可愛香蕉派

楊祐寧父親節宣布好消息！　曝新身份「小孩孵5年」即將公開了

邊荷律飯店披頭散髮「化成女鬼」　跪床不斷晃頭！網驚：好恐怖

絲襪妹被撞「四肢後仰秒立起」　目睹民眾驚：可要LINE嗎？

生活熱門新聞

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

快訊／瑪莉亞颱風今晨生成　9縣市大雨特報

林郁婷被比「雙X」！全場怒衝對方IG留言

刷客人載具「下秒跳出裸照」！店員尷尬了

從早閃到晚！王齊麟喜曬一家5口照

陳詩媛被酸「只會來沾光」！王齊麟怒了

麟洋國中畢業照曝光　2句題詞網驚：根本預言

突被比X手勢！下秒鏡頭「林郁婷1堅強舉動」暖哭了

妻偷翻保險套「老公秒看監視器」　全場驚：偷吃90%

快訊／17:36發生有感地震！

李洋6年前跟女友約會畫面曝光！

更多熱門

相關新聞

日本規模7.1強震　觀光署：無旅行團受影響

日本規模7.1強震　觀光署：無旅行團受影響

日本宮崎縣今(8日)下午發生規模7.1強震，不僅宮崎機場、鹿兒島機場一度緊急關閉跑道檢查，新幹線當下也緊急停駛，觀光署表示，目前尚未接獲有在日本國人急難救助通報，目前於當地未有受影響旅行團。

7月國道事故奪6命！高公局揭「追撞常見原因」：喝水看手機分心

7月國道事故奪6命！高公局揭「追撞常見原因」：喝水看手機分心

路邊小便「被女駕駛高速撞死」　網紅驚喊：有仇嗎？

路邊小便「被女駕駛高速撞死」　網紅驚喊：有仇嗎？

環球「雙節慶」破千件商品6折起

環球「雙節慶」破千件商品6折起

台灣再奪「亞洲最佳旅遊目的地」

台灣再奪「亞洲最佳旅遊目的地」

關鍵字：

交通部觀光署修法觀光條例旅行社罰款自由潛水遊覽車購物駕駛工時

讀者迴響

熱門新聞

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

即／日地震上修7.1！海嘯注意報區域擴大

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

即／日本6.9地震！發布海嘯注意報

日7.1地震！2機場封閉跑道　航廈玻璃碎滿地

離婚協議被當廢紙依依三月就被逐出前夫家

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

即／日本7.1地震「第一波海嘯」已到達！

快訊／雲林29歲女騎士內出血搶救無效亡

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

邊荷律突被cue三振舞！　秒甜笑應援網暴動：超香

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面