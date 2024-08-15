台灣「變裝皇后」血淚史！　他3年不敢回部落

▲以演出經歷而言，飛利冰算得上台灣中生代變裝皇后，其表演結合現場演唱，是特色之一。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

變裝皇后作為一種自我賦權的方法，總是前進兩步再倒退一步。約莫2000年前後，Paradise Party因過於頻繁舉辦，日漸疲軟，終至結束。紅頂藝人歌舞團則因921大地震受到重挫，一蹶不振。Lance失去了舞台，到外商公司上班，2008年時受張惠妹的經紀人之邀，在金曲獎上演出，幾乎就是封關之作。Victor則遠赴加拿大和同性伴侶結婚。

一個世代的退隱，同樣的，是另一個世代的崛起。2009年，《魯保羅變裝皇后秀》在美國誕生，逐漸擴展、授權16個不同語言版本，全球熱播。根據Podcast「變裝洨百科」節目主持人招弟的說法，魯保羅是一個「被白人排擠的黑人、被黑人排擠的同志、被同志排擠的娘砲」，但也是這樣的一個人，一路逆襲，開啟全球變裝狂潮。

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同年，一名來自南投信義鄉的布農族青年，加入了白雪綜藝團，他的族名是飛利安．南卡福蘭。和Lance相同，飛利安熱愛表演，從小立志當明星。小學時，因父母創業，他們舉家遷至台北，課餘時間，他在舞蹈教室學舞，後來因老師引薦加入白雪，那年他17歲。加入白雪，其實有過掙扎，因為前一年父親過世，姊姊告訴他，身為家中獨子，要撐起經濟重任，投身表演藝術形同賭注，他輸不起。

「我本來還要考北藝大，但最後就先去當兵。我當下是想，當兵回來，就要去當個社畜。」他語氣慵懶地訴說，好像那是一段非常慘澹的歲月，連回憶都吃力。退伍後，他確實到百貨公司當櫃哥，只利用下班時間接表演和駐唱，但錢很難賺。他形容當櫃哥就是行屍走肉。他不愛西裝愛禮服，獨鍾變裝演出，「我覺得，我有表演才叫活著。」

關鍵轉折發生在2017年。那年台灣性別平權運動正進入最後衝刺，同婚辯論生出各種歧視性言論，但尚未成功的革命，眼見就剩一哩路。飛利安在那年受《魯保羅變裝皇后秀》啟發，決定離開劇團出去闖。他以藝名飛利冰參加由高雄民政局和酷兒影展合辦的「港都皇后」變裝比賽奪冠，正式出道。他說：「我每一年都會寫一篇謝謝自己的文章，謝謝飛利冰，開啟這麼美好的旅程。」

堅持 熱愛表演找到自己

話雖如此，飛利冰這個身分，也一度讓飛利安被部落拒於門外。那時他受台灣同志諮詢熱線協會和原民會邀請，公開以原住民身分出櫃，「很多媒體轉載，就傳回南投部落。姊姊告訴我：『上面不開心，先避一下風頭，不要回去…』那時我超難過，嚴重到一直想自殺…我那時候表演很少，又要忙工作賺錢。有天，我表演結束要回台北，算算酬勞，扣掉車資剩幾百塊，我想我在幹嘛？整個人很失意，就拖著一個行李箱，走到馬路上，看哪一台車會撞死我？後來我是想到媽媽，才趕緊回到路邊。」

▲未變裝的飛利冰在西門町接受採訪，提及自己為了爭取機會、培養觀眾，甚至曾免費演出。

無法回家的日子整整3年，只因他想做自己。後來是因為頻繁上原民台受訪、演出都有出色表現，才被重新接受。沒有想過放棄嗎？有。那為什麼還是撐下來了？他的回答簡直無法更直白，且強悍：「真的是太喜歡表演…」因為你說你表演時才感覺活著…我重複著他的話，不知道該怎麼繼續問下去，最後胡亂聊到妮妃雅進總統府的表演，我問他有看嗎？他說：「我先看片段，因為我怕哭，每次都哭。他得冠軍之後我哭一整個禮拜，哭得眼睛快瞎掉。」究其原因，是一種「被看到」的感覺。我又問他，這些年下來，收過什麼特別的回饋嗎？他說：「早期有一場演出結束後，有個媽媽私訊我，說謝謝我做這些事，謝謝我的勇敢，讓她的孩子本來找不到自己，現在知道可以做不一樣的事，找到自己的人生目標。」

飛利安成為飛利冰，從南投到台北，從白雪綜藝團到變裝皇后，承先啟後，身兼中部人和原住民身分，那麼南部呢？我們採訪了以高雄為主要活動範圍的麻將水晶，他同時也是在變裝圈內不算主流的大尺碼皇后。

限縮 檢舉打壓失去舞台

我們先和他在台北碰面，他以本名洪嘉佑的面貌現身，一路為我們展示成為麻將水晶的過程。我們抱著「變裝皇后都有十足熱情，支撐著體內另一人格展現」的想法開啟對話，結果卻頻頻碰壁，只收到消極回應。可能是一邊化妝一邊受訪的緣故？當我問他：「你完妝之後照鏡子，會有一種重新發明了自己的感覺？」他回答：「化妝很累。」「變裝帶來的快樂，和付出是不成正比的。」他的男友則在一旁幫腔：「他是我見過最厭世的人。」

▲麻將水晶說在高雄，有時1、2個月才能接到一場演出，根本無法收支平衡，但因為有熱情，並未想過放棄。

一個最直接的原因或許是，他經由我們牽線，可以趁北上時再接一場西門紅樓的「Café DALIDA」演出，但就在演出前一日，Café DALIDA發出公告：「因遭檢舉無法再邀請變裝皇后表演。」等於接上線的同時，線就斷了。我詢問店家老闆Alvin檢舉理由為何？他說是噪音，以及在店家外圍觀的民眾過多，擋住消防通道。Alvin曾試圖溝通解決，但自治會的條件是只能辦在下午，而酒吧的經營模式很難配合。Café DALIDA是繼Paradise Party之後，最重要的皇后演出場地，不僅妮妃雅曾公開稱之為自己的「Home Bar」，Alvin也是繼Victor後，又一名被稱為「變裝皇后界祖嬤」的人，其經營的酒吧終止皇后演出，無疑是對皇后生存空間的再一次壓縮。

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